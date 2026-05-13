Zoran Čegar oslobođen optužbi za krivotvorenje isprava, advokat za "Avaz": Nije bilo nikakvih dokaza

Općinski sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu kojom je bivši načelnik uniformisane policije Federalne uprave policije Zoran Čegar oslobođen optužbi za krivotvorenje isprava, nakon što je ocijenjeno da nema dovoljno dokaza za osuđujuću presudu.

Advokat Zorana Čegara Vedad Kolašinac za "Avaz" je kazao da je ovakva presuda bila očekivana.

- Nije bilo nikakvih dokaza još od početka samog suđenja. Od samog čitanja optužnice i dokaza koje smo mi dobili znalo se da će čovjek biti oslobođen. Kako bih laiku i nekome ko prvi put čuje za pravo objasnio, radi o tome da mu se stavljalo na teret da je upotrijebio krivotvorenu ispravu kao pravu s ciljem da se uknjiži. Međutim, ta isprava koja je nesporno krivotvorena, nije uopšte potpisana od strane Zorana Čegara niti je Zoran Čegar potpisao dokumente za uknjižbu na nekretninu kako u gruntu tako i u katastru što je potvrdio vještak odbrane, a vještak tužilaštva nije bio baš siguran - kazao je Kolašinac za "Avaz".

Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Čegar se teretio da je u januaru 2019. godine zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu predao ugovor o kupoprodaji nekretnine u Nišićima koji je, prema navodima tužilaštva, bio krivotvoren i bez potrebnih ovjera.

U optužnici je navedeno da sporni dokument nije sadržavao datum ni potpis, te da navodno nije bio sačinjen od strane nadležnog notara iz Srbije, niti je imao odgovarajuće službene pečate. Dalje se tvrdilo da je isti ugovor nekoliko dana kasnije dostavljen i nadležnoj službi u Općini Ilijaš, s ciljem promjene upisa posjednika na više parcela u području Nišića.

Međutim, sud je nakon razmatranja dokaza donio odluku o oslobađanju, uz obrazloženje da nije dokazano da je optuženi počinio djelo koje mu se stavljalo na teret.

Prema ranijim navodima, uknjižba na osnovu spornog dokumenta u zemljišnim knjigama nikada nije provedena, jer je zahtjev pravosnažno odbijen rješenjem nadležnog suda.