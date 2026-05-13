SDS o kandidatima na izborima: Glavni odbor danas odlučuje o daljem djelovanju

Na sjednici će se razgovarati o imenima i kandidaturama

Branko Blanuša. Nikola Sekulić / Ringier

B. A.

prije 1 sat 2 minute

Srpska demokratska stranka (SDS) danas u Banjoj Luci održava sjednicu Glavnog odbora na kojoj će biti donesene odluke o nastupu na oktobarskim izborima.

Na sjednici će se razgovarati o imenima i kandidaturama, kao i o tome kojim pravcem će ići dogovori sa drugim opozicionim strankama.

Kako je za "Nezavisne novine" potvrdio Jovica Radulović, predsjednik Glavnog odbora SDS-a, stranka će definisati dalje političko djelovanje.

Sjednica je zakazana na zahtjev predsjednika Branka Blanuše, koji će tražiti da Glavni odbor prihvati sporazum koji je ranije usvojilo Predsjedništvo SDS-a, a potom i više opozicionih stranaka.

Cilj tog sporazuma je formiranje jedinstvenog opozicionog bloka koji bi okupljao kandidate za ključne funkcije, uključujući predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

