Novi prioriteti Zapadnog Balkana i EU: Povećati sigurnost i popraviti uslove u kampovima

Ne rade nam dva od ukupno četiri prihvatna centra za migrante u Bosni i Hercegovini, navodi za „Dnevni avaz“ Žarko Laketa, direktor Službe za poslove sa strancima BiH. Kaže da uslovi u prihvatnim centrima kao i sigurnost u naseljima oko kampova moraju biti dignuti na mnogo viši nivo.

- Imamo kamp „Lipa“ u Unsko-sanskom kantonu i „Blažuj“ pored Sarajeva, gdje lokalne zajednice imaju određene probleme vezane za bezbjednost. Država to mora riješiti i osigurati bezbjednost građana, kao i bolje uslove smještaja za korisnike.

Tokom 2025. godine registrovano je ukupno 13.987 migranata u BiH. U prvim mjesecima 2026. godine registrovano je tek po nekoliko stotina migranata mjesečno koji su se zadržali u privremenim prihvatnim centrima. Najviše njih dolazi iz Afganistana, Egipta i Maroka, pokazuju zvanični podaci.

Nova pravila

Laketa objašnjava da se migraciona politika Evropske unije (EU) mnogo promijenila posljednjih godina. BiH ima 1.000 kilometara granice s EU, i zato ima obavezu da pojača sistem sigurnosti i kontrola na granicama prema EU, uz pomoć EU agencije za upravljanje granicama FRONTEX-a.

- Vrlo je bitan humanitarni aspekt zbrinjavanja migranata. Da napravimo još bolje uslove za smještaj. Mi trenutno možemo smjestiti oko 4.000 mjesta i nemamo potrebe graditi nove, ali uslovi u postojećim moraju biti bolji - ističe Laketa.

Dodaje da je jedna od glavnih obaveza institucija BiH da same preuzmu procesom upravljanja migracijama, uz pomoć koju će pružati Evropska komisija.

Uvođenje viza

Od BiH se očekuje i da uskladi viznu politiku s EU i uvede vize zemljama poput Rusije, Kine i Turske.