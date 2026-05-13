Novi prioriteti Zapadnog Balkana i EU: Povećati sigurnost i popraviti uslove u kampovima

Ne rade nam dva od ukupno četiri prihvatna centra za migrante u Bosni i Hercegovini, navodi za „Dnevni avaz“ Žarko Laketa, direktor Službe za poslove sa strancima BiH. Kaže da uslovi u prihvatnim centrima kao i sigurnost u naseljima oko kampova moraju biti dignuti na mnogo viši nivo.
- Imamo kamp „Lipa“ u Unsko-sanskom kantonu i „Blažuj“ pored Sarajeva, gdje lokalne zajednice imaju određene probleme vezane za bezbjednost. Država to mora riješiti i osigurati bezbjednost građana, kao i bolje uslove smještaja za korisnike.
Tokom 2025. godine registrovano je ukupno 13.987 migranata u BiH. U prvim mjesecima 2026. godine registrovano je tek po nekoliko stotina migranata mjesečno koji su se zadržali u privremenim prihvatnim centrima. Najviše njih dolazi iz Afganistana, Egipta i Maroka, pokazuju zvanični podaci.
Nova pravila
Laketa objašnjava da se migraciona politika Evropske unije (EU) mnogo promijenila posljednjih godina. BiH ima 1.000 kilometara granice s EU, i zato ima obavezu da pojača sistem sigurnosti i kontrola na granicama prema EU, uz pomoć EU agencije za upravljanje granicama FRONTEX-a.
- Vrlo je bitan humanitarni aspekt zbrinjavanja migranata. Da napravimo još bolje uslove za smještaj. Mi trenutno možemo smjestiti oko 4.000 mjesta i nemamo potrebe graditi nove, ali uslovi u postojećim moraju biti bolji - ističe Laketa.
Dodaje da je jedna od glavnih obaveza institucija BiH da same preuzmu procesom upravljanja migracijama, uz pomoć koju će pružati Evropska komisija.
Uvođenje viza
Od BiH se očekuje i da uskladi viznu politiku s EU i uvede vize zemljama poput Rusije, Kine i Turske.
- S tim državama mi imamo bezvizni režim, ali posljednjih godina imamo i trend zloupotrebe tog režima, posebno od državljana Turske i Rusije, kao i u nešto manjem broju Kine. EU očekuje da mi to riješimo uvođenjem viza ovim zemljama - pojašnjava Laketa.
Jačanje sistema
Evropska unija i zemlje zapadnog Balkana utvrdili su nove prioritete za period do 2030. godine, usmjerene ka jačanju sistema migracija i azila u regionu, te zajednički rad na povratku migranata, međunarodnoj zaštiti, kao i pripremljenosti za krize. Rezultat je to tematskog samita u Budvi, prošlog mjeseca.
EU pokušava brže i efikasnije vraćati migrante koji nemaju pravo na boravak u EU, u zemlje iz kojih dolaze. Zemljama zapadnog Balkana će EU pomoći da obezbijede privremeni humanitarni smještaj za migrante, te da ih u slučaju odbijanja zahtjeva za azil, pošalju kući.
Evropska komisija je u martu 2025. godine predložila uspostavu zajedničkog EU sistema vraćanja migranata, s ciljem da se odluke o vraćanju, izdane u jednoj državi članici, unose u evropski nalog i šengenski informatički sistem, kako bi ih mogle izvršavati sve zemlje članice.
Globalni izazov
Gotovo 304 miliona ljudi, odnosno približno četiri posto svjetske populacije živi izvan zemlje rođenja, navodi Svjetski izvještaj o migracijama 2026. godine. Rad je glavni pokretač za 168 miliona radnika migranata, dok svijet bilježi i rekordan broj od 120 miliona raseljenih osoba uslijed sukoba i kriza. Finansijski utjecaj migracija je ogroman, pa su novčane doznake migranata 2024. godine dostigle 905 milijardi dolara, od čega je čak 685 milijardi direktno potpomoglo zemlje niskog i srednjeg dohotka. Mračnu stranu neregularnih ruta predstavlja više od 9.000 smrtnih slučajeva zabilježenih prošle godine.