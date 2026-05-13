KOMANDA IZ BANJE LUKE

Vlada RS povlači izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju nakon konsultacija s Dodikom

Šeranić je istakao da je ova odluka donesena nakon dodatnih političkih konsultacija

Alen Šeranić. Dejan Rakita/PIXSELL

B. A.

prije 14 minuta

Vlada Republike Srpske povući će izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju iz skupštinske procedure, potvrdio je ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić.

Šeranić je istakao da je ova odluka donesena nakon dodatnih političkih konsultacija i uvažavanja stavova javnosti i socijalnih partnera.

- Јuče smo imali dodatne konsultacije sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i na bazi tih konsultacija može se očekivati politička usaglašenost, ali i usaglašenost samog zakona sa zajednicom i sa građanima. Prije svega, mislim na Savez sindikata Republike Srpske koji je javno upućivao primjedbe, tako da se nadamo da ćemo doći do boljih i konkretnijih rješenja - izjavio je Šeranić.

Šeranić je naglasio da je ovaj zakonski prijedlog izazvao veliku pažnju javnosti, što je i razumljivo s obzirom na materiju koju tretira.

Zakoni koji proizilaze iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite su zakoni koji se bave životima ljudi. Oni su vrlo osjetljivi i nekada je veoma teško zakonskim normama i odredbama uokviriti stvarni život ljudi - zaključio je ministar Šeranić.

# VLADA RS
# MILORAD DODIK
# ALEN ŠERANIĆ
