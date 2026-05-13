Klub Bošnjaka poručio da više neće učestvovati u radu Gradskog vijeća Mostar

Klub Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara saopćio je da više neće učestvovati u radu ovog tijela sve dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje su uputili gradonačelniku Mostara Mariju Kordiću.

Nakon sjednice Kluba usvojena su četiri zaključka, a jedan od njih odnosi se upravo na obustavu rada u Gradskom vijeću.

- Klub vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Grada Mostara pozdravlja raspisivanje javnog oglasa za nominiranje kandidata za članove nadzornih odbora javnih preduzeća u vlasništvu Grada, te poziva gradonačelnika da objavi javni oglas i za popunjavanje upražnjenih rukovodećih pozicija u službama Grada Mostara i upravama javnih preduzeća, a do tada dodijeli privremena ovlaštenja službenicima iz istog konstitutivnog naroda čiji su bili dosadašnji službenici i rukovodioci, vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti u skladu sa Ustavom FBiH i Statutom Grada - navedeno je u saopćenju.

Spor oko HE mostar

Jedan od zaključaka odnosi se i na spor oko Hidroelektrane Mostar, odnosno vlasništva nad zemljištem na kojem se nalazi ovaj objekat.

- Neprihvatljivo je ponovno izdavanje rješenja Službe za katastar na štetu Grada, države i JP EP BiH, a u korist JP EP HZHB, dok staro rješenje 07-32-934/26-2 od 13.04.2026. godine nije stavljeno van snage - poručili su iz Kluba.

Treći zaključak

Treći zaključak odnosi se na dosadašnji rad Gradskog vijeća Mostara.

- Uzimajući u obzir sve navedeno, ocjenjujemo kako nijedan od zaključaka Kluba vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Grada Mostara od 21. aprila nije u potpunosti uvažen niti implementiran te, u skladu s tim, ostaje dosljedan svojim ranijim stavovima i zahtjevima, uključujući i obustavu rada u Gradskom vijeću Grada Mostara, do uvažavanja i ispunjenja istih - istakli su.

Na kraju su pružili podršku predsjedniku Gradskog vijeća Mostara Đaniju Rahimiću.

- Pozivamo ga da iskoristi sve pravne i institucionalne mehanizme kako bi zaštitio interese Bošnjaka Mostara, u skladu sa zaključcima Kluba - navodi se u saopćenju.