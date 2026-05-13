Fond za zaštitu okoliša FBiH u Bihaću predstavio nove modele finansiranja projekata

Predstavnici Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine nastavili su danas u Bihaću seriju prezentacija o finansijskim mehanizmima i mogućnostima podrške projektima iz oblasti zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i održivog razvoja, s ciljem da potencijalnim korisnicima približe procedure apliciranja i otklone prepreke koje često usporavaju realizaciju kvalitetnih projekata.

Nakon Mostara i Tuzle, prezentacija pod nazivom "Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša" održana je u Bihaću gdje su predstavnici Fonda razgovarali sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, javnih i privatnih preduzeća, javnih ustanova i nevladinog sektora iz Unsko-sanskog kantona.

Osnovna uloga

Direktor Fonda Slađan Bevanda istakao je kako je osnovna uloga ove institucije pružanje finansijske i stručne podrške projektima zaštite okoliša širom Federacije BiH.

– Fond za zaštitu okoliša FBiH je finansijska institucija zadužena za potporu zaštiti okoliša. Sredstva koja prikupimo putem zakonskih i drugih izvora plasiramo u projekte iz oblasti zaštite okoliša i njihove realizacije. Želimo pomoći našim partnerima da na kvalitetniji način apliciraju za dostupna sredstva, a istovremeno Fond ima i značajnu stručnu ulogu jer u Federaciji BiH ne postoji posebna agencija za okoliš – kazao je Bevanda.

Uvođenje novina

Naglasio je i da Fond od ove godine uvodi određene novine kada je riječ o modelima finansiranja i javnim pozivima.

– Do sada smo imali jedan natječaj godišnje, ali su se okolnosti promijenile i danas postoje veće potrebe i mogućnosti. Uskoro će biti objavljen javni poziv za energetsku učinkovitost, a u drugoj polovini godine i natječaj za reciklere. Također nudimo sredstva putem revolving fonda, a upravo o tim novinama danas smo detaljno razgovarali sa učesnicima prezentacije – dodao je Bevanda.

Fokus prezentacije u Bihaću bio je na detaljnom pojašnjenju kriterija javnih poziva, procedura apliciranja i najčešćih izazova sa kojima se aplikanti susreću prilikom pripreme projektne dokumentacije. Predstavnici četiri stručna sektora Fonda odgovarali su na pitanja prisutnih i pružili praktične smjernice za pripremu projekata.

Iz Fonda poručuju da im je cilj izgradnja otvorenog i transparentnog partnerstva sa lokalnim zajednicama, te osiguravanje jednakih prilika za realizaciju svih kvalitetnih projekata iz Unsko-sanskog kantona koji doprinose zaštiti okoliša i održivom razvoju.