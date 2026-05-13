Ahmetović upozorio: BiH ulazi u "sedmice sudbine" nakon Šmitovog odlaska

Zastupnik njemačkog SPD-a Adis Ahmetović izjavio je da povlačenje Kristijana Šmita (Christian Schmidt) sa pozicije visokog predstavnika otvara, kako je naveo, "sedmice sudbine" za Bosnu i Hercegovinu.

Stanje je istovremeno stabilno i krhko

U intervjuu za portal Web.de Ahmetović je rekao da se sada odlučuje hoće li BiH ostati u sadašnjem teritorijalnom obliku ili će početi raspad političkog poretka.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji u zemlji, ocijenio je da je stanje istovremeno stabilno i krhko.

- Sigurnosna situacija je kontrolisana, ali institucije zajedničke države još su preslabe da bi se same zaštitile - rekao je Ahmetović.

Politika Milorada Dodika

Posebno se osvrnuo na politiku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, za kojeg tvrdi da godinama zagovara otcjepljenje tog entiteta.

- On želi razbijanje suverene države - naveo je Ahmetović.

Odbacio je mogućnost podjele Bosne i Hercegovine, poručivši da bi takav scenario predstavljao pobjedu etničkog razgraničenja i nacionalizma nad evropskim principima saradnje i različitosti.

Čuvar Dejtonskog mirovnog sporazuma

Podsjetio je i na iskustvo svoje porodice iz Kotor Varoša, navodeći da njegovi roditelji 1992. godine nisu dobrovoljno otišli u Njemačku, nego su pobjegli pred, kako je rekao, masakrima i genocidom.

- Podjela zemlje predstavljala bi naknadni uspjeh tih ratnih zločina - rekao je Ahmetović.

Komentarišući ulogu OHR-a, kazao je da je zadatak visokog predstavnika da bude čuvar Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali da BiH još nije u fazi kada bi ta institucija mogla biti zatvorena.

BiH postala "igralište stranih sila"

Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina bila je na dobrom putu, ali je postala "igralište stranih sila".

- Rusija, Kina i ranija mađarska vlada pod Viktorom Orbanom pokušavale su oslabiti centralnu državu - rekao je.

Za Kristijana Šmita rekao je da je imao važnu ulogu uprkos kritikama s kojima se suočavao.

- On je bio brana protiv nastojanja da se država razbije - poručio je Ahmetović.

Poslovni i ideološki interesi

Govoreći o pritiscima iz Sjedinjenih Američkih Država, ocijenio je da se iza njih nalaze poslovni i ideološki interesi.

- Radi se o poslovnim interesima i ideologiji SAD-a. Oni bi rado prodavali tečni gas preko Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu - rekao je.

Dodao je da se iz diplomatskih krugova može čuti da Šmitov odlazak nije bio potpuno dobrovoljan, nego rezultat popuštanja evropskih vlada.

OHR trenutno ne smije biti zatvoren

Ahmetović smatra da Njemačka i Evropska unija trebaju zauzeti odlučniji stav prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini.

- Zapadni Balkan, a posebno Bosna i Hercegovina, prije svega su evropska stvar - rekao je.

Poručio je i da OHR trenutno ne smije biti zatvoren, niti da funkciju visokog predstavnika preuzme osoba koja bi zastupala američke poslovne interese.

Predložio je da njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) posjeti Bosnu i Hercegovinu, ocijenivši da bi to bio snažan politički signal.

Govoreći o evropskom putu BiH, Ahmetović je rekao da zemlju očekuju ozbiljne reforme, uključujući i ustavne promjene, ali je naglasio da Bosna i Hercegovina zaslužuje evropsku perspektivu.