POZNAT PO ISLAMOFOBIJI

Cvijanović počela novu posjetu SAD-u: Sastala se s kontroverznim kongresmenom

Fajn je više puta u javnim istupima imao izrazito islamofobične poruke, a najviše pažnje je izazvala izjava da bi izabrao pse ispred muslimana

Cvijanović i Fajn. Platforma X

M. Až.

prije 1 sat 9 minuta

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, a svoj boravak u Vašingtonu započela je sastankom s republikanskim kongresmenom Rendijem Fajnom (Randy Fine).

Kako je navela, Cvijanović je s Fajnom razgovarala i o izjavama koje je tokom jučerašnje sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija iznijela predstavnica SAD-a Tami Brus (Tammy Bruce).

- Bila je ovo prilika da sagovorniku objasnim ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, kao i poziciju i stavove Republike Srpske u vezi s aktuelnim političkim dešavanjima. Izrazila sam podršku pristupu administracije predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), prema kojem domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici treba da preuzmu punu odgovornost za sve procese u Bosni i Hercegovini - objavila je Cvijanović.

Dodala je da će tokom trodnevne posjete SAD-u održati niz sastanaka s predstavnicima političkog, privrednog i diplomatskog života u Vašingtonu.

Kongresmen s kojim se sastala Cvijanović u američkoj javnosti važi za kontroverznu političku ličnost.

Fajn je ranije u javnim istupima iznosio stavove koji su ocijenjeni kao islamofobični, a posebnu pažnju izazvala je njegova izjava da bi "izabrao pse umjesto muslimana".

Također je negirao postojanje gladi u Gazi, kao i optužbe da Izrael čini ratne zločine nad Palestincima.

# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# BIH
# RANDY FINE
