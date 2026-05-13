Cvijanović počela novu posjetu SAD-u: Sastala se s kontroverznim kongresmenom

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, a svoj boravak u Vašingtonu započela je sastankom s republikanskim kongresmenom Rendijem Fajnom (Randy Fine).

Kako je navela, Cvijanović je s Fajnom razgovarala i o izjavama koje je tokom jučerašnje sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija iznijela predstavnica SAD-a Tami Brus (Tammy Bruce).

- Bila je ovo prilika da sagovorniku objasnim ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, kao i poziciju i stavove Republike Srpske u vezi s aktuelnim političkim dešavanjima. Izrazila sam podršku pristupu administracije predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), prema kojem domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici treba da preuzmu punu odgovornost za sve procese u Bosni i Hercegovini - objavila je Cvijanović.