Hurtić i Saudijski fond potvrdili nastavak podrške obnovi domova povratnika širom BiH

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić na sastanku sa predstavnicima Saudijskog fonda za razvoj Anasom Fajezom Alšehreijem (Anas Fayez Alshehreij) i Abdullahom Al-Melifijem (Abdullah Al-Melify) razgovarao je o realizaciji projekta obnove stambenih jedinica raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, koji se finansira sredstvima Saudijskog fonda za razvoj.

Zajednički je konstatovano da su dosadašnji rezultati realizacije projekta veoma uspješni, te da će projekat biti nastavljen i u narednom periodu, s ciljem pružanja dodatne podrške povratnicima i raseljenim osobama širom Bosne i Hercegovine.

Hurtić je rekao da obnova domova nije samo infrastrukturni projekat, već pitanje dostojanstva, sigurnosti i prava ljudi da žive na svojim ognjištima.

- Svaka obnovljena kuća znači novu nadu za porodice koje žele ostati i živjeti u svojim sredinama. Zahvalni smo Saudijskom fondu za razvoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini i našim povratnicima. Ovo partnerstvo pokazuje da zajedničkim radom možemo stvarati konkretne rezultate i vraćati dostojanstvo ljudima - poručio je Hurtić.

Posebno je naglašeno da će saradnja Ministarstva i Saudijskog fonda biti dodatno unaprijeđena kroz nastavak aktivnosti na terenu i realizaciju novih faza projekta obnove stambenih jedinica.

Sastanku su, zajedno sa ministrom Hurtićem, prisustvovale i savjetnica Amina Kavazović, Altijana Hatibović, šefica Odsjeka za monitoring i razvoj, Edina Imamović, sekretar sa posebnim zadatkom, te Zorica Gransof ispred Fonda za povratak, saopćeno je iz Kabineta ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH.