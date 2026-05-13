SIPA i UIO proveli akciju širom BiH: Na meti firme osumnjičene za prevaru s PDV-om

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i SIPA-e danas su proveli zajedničku akciju na području više gradova zbog sumnje na krivična djela povezana s indirektnim porezima i zloupotrebama PDV sistema.

Aktivnosti su realizovane na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika, uz saradnju drugih policijskih agencija.

Akcija je uslijedila nakon ranijih operativnih saznanja UIO-a o sumnjivom poslovanju više poreskih obveznika.

Prema informacijama iz saopćenja, službenici UIO-a ranije su utvrdili da je više firmi sačinjavalo fakture za fiktivni promet robe i usluga u ukupnoj vrijednosti većoj od 12,6 miliona KM.

Takva dokumentacija evidentirana je u poslovnim knjigama i prikazivana u PDV prijavama, čime je, kako navode nadležni, omogućavan povrat PDV-a ili umanjenje poreskih obaveza drugim pravnim subjektima.

Nakon prikupljenih saznanja, ovlaštena službena lica UIO-a sastavila su izvještaje o sumnji na počinjenje krivičnih djela iz oblasti indirektnog oporezivanja te ih proslijedila Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

U saradnji s Tužilaštvom Bosne i Hercegovine i SIPA-om danas su na terenu prikupljani dodatni dokazi koji će biti predmet daljnje analize i istražnih postupaka.

Kako je saopćeno, cilj akcije je prikupljanje materijala potrebnog za podizanje optužnica protiv osumnjičenih osoba i firmi.