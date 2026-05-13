SDS objavio zaključke: Osim podrške Blanuši, GO i za zajednički nastup opozicije na izborima

Nakon sjednice Glavnog odbora SDS-a, oglasili su se iz ove stranke i objavili zaključke koji su doneseni na današnjoj sjednici.

Prvi zaključak govori da SDS potvrđuje svoje ranije donesene odluke u vezi sa kandidaturama na predstojećim Opštim izborima. To u praksi znači da podržavaju kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika RS.

- GO SDS-a podržava zajednički nastup svih opozicionih stranaka na predstojećim izborima i kao stub opozicije poziva ih na sabornost oko SDS-a - drugi je zaključak SDS-a.

Također, GO SDS-a je poručio da podržava Sporazum - Pobjednički koncept na Opštim izborima 2026. godine.