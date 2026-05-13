Srebrenički maturanti sa zastavama BiH, Srbije i RS proslavili kraj školovanja

Dvorište Srednjoškolskog centra Srebrenica danas je bilo ispunjeno pjesmom, smijehom i emocijama.

Uz muziku i druženje, maturanti su obilježili svoj posljednji dan u školskim klupama, nakon čega su tradicionalnom šetnjom ulicama Srebrenice ozvaničili završetak jednog važnog životnog poglavlja.

Tokom tradicionalne šetnje Srebrenicom maturanti su nosili zastave Bosne i Hercegovine, Srbije i RS.

Planovi za budućnost

Među onima koji danas sa sobom nose kofer uspomena, ali i jasne planove za budućnost, je i maturantkinja Sara Simić. Sara planira nastaviti školovanje na Palama, a sumirajući protekle četiri godine, ističe da je bilo i izazova i prelijepih trenutaka koji su je pripremili za ono što slijedi.

– Imam plan da dalje nastavim pedagogiju na Palama, želim dalje da nastavim školovanje. Što se tiče ove četiri godine koje sam provela u Srebrenici, mogu reći da je bilo i turbulentno i neizvjesno. Ima toliko i prelijepih trenutaka, naravno i onih malo težih kada ima i više da se uči. Upoznala sam dosta novih drugara, da kažemo jedno jako lijepo iskustvo sve u svemu i dobra podloga za dalje.

Danas planiramo da se družimo ispred škole, imamo muziku, a kasnije i šetnju kroz grad. Takođe, želim da iskoristim priliku da se u svoje ime, kao i u ime svih mojih školskih drugara maturanata, zahvalim načelniku opštine Srebrenica što nam je izašao u susret i pomogao jednim dijelom plaćanjem troškova maturske večeri. To nam zaista svima mnogo znači, rekla je Simić.

Sjetan rastanak

Dok maturanti slave, za profesore i upravu škole ovo je trenutak ponosa, ali i pomalo sjetan rastanak. Direktorica Srednjoškolskog centra, Sanja Močević, ističe da je put od upisa do mature put sazrijevanja u kojem djeca postaju formirane ličnosti. Osim emotivne strane, direktorica naglašava i važnost podrške lokalne zajednice, jer je ove godine Opština Srebrenica po prvi put sufinansirala dio troškova maturske večeri, piše RTV Srebrenica.

– Danas maturanti završavaju kao i svake godine, tu ispred škole im je obezbijeđeno da sami sebi organizuju proslavu. I ta proslava stvarno bude lijepa, kao i šetnja kroz grad gdje naši učenici nakon četiri godine završavaju i nastavljaju dalje. Neki se zaposle, neki nastavljaju školovanje. Osjećaj je lijep kada vidimo da smo ih uformili u ličnosti – to nisu više ista ona djeca koja su se upisala, rekla je Močević.

Ističe da je malo i tužno što djeca sada odlaze, ali ističe da je to sudbina i da svako treba ići svojim putem.

- Sljedeće je matursko veče, 29. maja, koje će biti organizovano na još svečaniji način. Htjela bih naglasiti da imamo veliku podršku od opštine Srebrenica i načelnika koji podržava nagradama odlične učenike i one sa zapaženim uspjesima. Takođe, ove godine, prvi put otkako sam ja direktorica, plaćeno je jednim dijelom matursko veče, kazala je.

Ta podrška, ističe direktorica, znači i učenicima i roditeljima koji imaju velike troškove.

– To govori da se u Srebrenici ulaže u obrazovanje, što predstavlja nadu da će se ta djeca vratiti ovdje da bi se nastavio život, što nam je svima zajednička želja, rekla je Močević.

Nakon današnje šetnje, kruna njihovog školovanja biće matursko veče rezervisano za 29. maj, kada će ovi mladi ljudi i zvanično zakoračiti u svijet odrasl