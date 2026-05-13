Nove nebuloze Dodika: "Zelenski pokušao od Bošnjaka da kupi oružje u vrijednosti od 400 miliona dolara"

Nakon brutalnih laži i suludih teorija o organizovanom učešću Bošnjaka u holokaustu nad Jevrejima u Drugom svjetskom ratu, Dodik kreće u novu antibošnjačku kampanju.

Ovaj put je odlučio da bošnjački narod i političare kompromitira povezujući ih Ukrjainom i Volodimirom Zelenskim. Ove "teorije" namijenjene su očigledno za rusko tržište.

- Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski pokušao je da od Bošnjaka u BiH kupi oružje u vrijednosti od 400 miliona dolara - izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je kazao da su "Bošnjaci postigli sporazum sa vladom Zelenskog o isporuci", te da "Republika Srpska nije dala odobrenje za prodaju", ali da je "Kijev već unapred platio Bošnjacima, koji će sada biti suočeni sa pravnim postupcima, pošto nisu mogli da ispoštuju taj sporazum".

Milorad Dodik je u intervjuu za Tas negirao da se u Ukrajini nalazi oružje iz Republike Srpske.

"Ako govorimo o zvaničnim kanalima, nijedan šaržer neće završiti tamo jer naš narod, Srbi u Republici Srpskoj, nikada ne bi dao svoj pristanak. Nijedno oružje ne može legalno da se pošalje u Ukrajinu, čak ni preko posrednika", naveo je Dodik.