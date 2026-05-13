Počelo suđenje načelniku Vlasenice zbog veličanja ratnih zločinaca Mladića i Karadžića, odbrana pokušala zaustaviti proces

Čitanjem optužnice i izlaganjem uvodne riječi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, počelo je suđenje Miroslavu Kraljeviću, načelniku Općine Vlasenica, zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Prema optužnici koju je pročitala tužiteljica Suada Pašić, Kraljević je, u svojstvu načelnika Opštine, 9. marta 2025. godine dao izjavu za medije u kojoj je veličao osobe koje su u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju pravomoćno osuđene za genocid, zločin protiv čovječnosti i ratne zločine, piše Detektor.

"Slavna imena"

On je, kako stoji u optužnici, na skupu povodom 32. godišnjice pogibije vojnika iz Dervente na vlaseničkom ratištu, o kojem je Detektor ranije izvještavao, iskazao veliko poštovanje Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, navodeći da su to “slavna imena koja treba pominjati”.

- Jer to smo mi, to je naša realnost. Svi smo mi Radovani. Isto kao što smo danas svi Milorad Dodik, svi Narodna skupština, i na isti ili sličan način branimo te tekovine - rekao je tada Kraljević.

Karadžić, bivši predsjednik RS-a, i Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske (VRS), pred Haškim tribunalom su osuđeni na doživotnu kaznu zatvora za genocid i druge zločine počinjene u BiH.

Tužiteljica Pašić je u uvodnoj riječi kazala da će tokom suđenja predočiti videozapis na kojem je zabilježena izjava optuženog, te izvještaj o uviđaju. Planirano je i saslušanje svjedoka, te na taj način će Tužilaštvo BiH, prema riječima tužiteljice, dokazati da je optuženi počinio krivično djelo kako stoji u optužnici.

Branilac Slobodan Cvijetić je iskoristio pravo da ne izlaže uvodnu riječ, te je najavio da će to uraditi pred izvođenje dokaza Odbrane.

Prigovor odbrane

Prije samog početka suđenja, Odbrana je uložila prigovor na nadležnost Suda BiH, tvrdeći da nisu nadležni da donesu odluku po krivičnom djelu koje nije prošlo parlamentarnu proceduru, već ga je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Inzko.

Sudsko vijeće, kojim predsjedava sudija Mirza Đozo, odbilo je ovaj prijedlog.

Zabrana veličanja ratnih zločinaca ili negiranja ratnih zločina uvedena je izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Valentin Inzko u julu 2021. godine.

Protiv Kraljevića je u toku sudski postupak, s Radenkom Stanićem i Goranom Garićem, za progon bošnjačkih civila u Vlasenici – protivpravnim zatvaranjem, ubistvima, seksualnim zlostavljanjima, mučenjima, nestancima i drugim nečovječnim djelima počinjenim 1992. i 1993. godine. Suđenje je počelo u oktobru 2019. godine.

Nastavak suđenja planiran je za 11. juni.