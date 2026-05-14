Bakir Izetbegović potvrdio da će biti kandidat za člana Predsjedništva BiH

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat ove stranka za člana Predsjedništva BiH.

- Ja sam namjerno pustio da ovo dugo traje, da ljudi u SDA odluče. Neću se ja sam kandidirati. Dobio sam sto posto podršku, preostalo je da se takva stvar verifikuje na sjednici Predsjedništva SDA sutra u Sarajevu. Vjerujem da će tako biti - rekao je Izetbegović tokom gostovanja kod urednika Zvonka Komšića u emisiji “Jutro za sve” na BHRT-u.

Podsjetimo Izetbegovića su u prethodnih nekoliko sedmica kantonalni odbori SDA predložili za kandidata za člana Predsjedništva BiH.

Sutra bi njegova kandidatura trebala biti ozvaničena i na sjednici Predsjedništva SDA u Sarajevu.

On je tu funkciju obnašao u dva uzastopna mandata od 2010. do 2018. godine.

Osvrnuo se i na protukandidata Denisa Bećirovića, aktuelnog člana Predsjedništva BiH.

- Mislim da kandidat Trojke, koji je kriv za zakon u RS-u koji je unazadio poziciju Bošnjaka sa podrškom četrnaestorke, gdje imate osuđene i ljude koji su optuženi za spengavanje i gdje imate predsjednike stranaka iz Sky aplikacije, nema zdravu podršku. Oni su izgubili povjerenje. Sad se sve okrenulo, mislim da je narod s pravom sit ove vlasti. I da je svjestan da će ako ostane Bećirović ostati Trojka - rekao je Izetbegović.

Govoreći o aktuelnom političkom trenutku, rekao je da nikad nije bilo gore i neizvjesnije.

- Izgubili smo 10.000 radnih mjesta zadnjih mjeseci, sva javna preduzeća koja su bila u plusu, sada su u minusu. Tri puta smo imali lošu vladavinu i svaki put je to bio SDP - rekao je Izetbegović.

Poručio je da SDP više nikad ne smije biti liderska stranka, ali da može da prati jer ima dobrih kadrova.