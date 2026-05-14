CIK: Utvrđena lista od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnost i biračko mjesto uspješnim kandidatima za Opće izbore u Bosni i Hercegovini, zakazane za 4. oktobar 2026. godine.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je od 2024. godine već uspostavila listu od 11.131 kandidata koji su zadovoljili sve opće i posebne kriterije, a nakon raspisivanja javnog konkursa ove godine dodatnih 867 kandidata je ispunilo opće i posebne kriterije.

Tako, sada se na utvrđenoj listi nalazi 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora.