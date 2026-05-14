Petković poručio Konakoviću: S Dodikom ste se grlili, on vas je doveo na vlast i molio me da glasam za Dinu

Zastupnik US u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BIH Milan Petković gostovao je sinoć u studiju BHRT-a, gdje je otkrio kako je Milorad Dodik kod njega lobirao da Elmedin Konaković bude ministar.

- Govorite stalno o Dodiku nekorektno, meni to nije jasno. Vi ste čovjek koji se s Dodikom grlio i gledao utakmice. Vi ste čovjek kojeg je Dodik doveo na vlast. Nažalost, Vi ste moj grijeh. Ja sam za Vas glasao jer me Dodik zamolio i rekao: Glasajte za Dinu Konakovića. Vi nikad ne bi bili ministar da Vas nije podržao Dodik, ja i ostali. To je naš grijeh - rekao je Petković.