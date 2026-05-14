Spaho Ljajić za "Avaz": U dijelovima grada cijena kvadrata stana i 10.000 KM, ovo je razlog nedostatka stanova koji se iznajmljuju

Cijene stanova u Sarajevu i dalje ostaju visoke zbog izražene razlike između ponude i potražnje, ali i sve većeg utjecaja investitora koji nekretnine kupuju kao oblik štednje ili ulaganja, upozorava stručnjak za nekretnine Spaho Ljajić.

Kako objašnjava, ključni razlog rasta cijena leži u činjenici da je potražnja veća od ponude, što automatski podiže vrijednost nekretnina na tržištu, bez obzira na kupovnu moć građana.

Investitori kupuju više stanova u jednoj zgradi

Prema njegovim riječima, najveći broj kupaca čine mladi bračni parovi koji stanove najčešće kupuju putem stambenih kredita.

- Kada se gradi objekat sa 30 do 40 stanova, često se desi da polovina ne ode na otvoreno tržište, što dodatno smanjuje ponudu i održava visoke cijene - navodi Ljajić.

On upozorava da se veliki broj stanova u Sarajevu ne koristi niti izdaje, već stoji prazan kao investicija. Vlasnici, kako kaže, često odjavljuju režijske troškove i ne koriste stanove, ali ih zadržavaju kao oblik čuvanja vrijednosti. Takva praksa dodatno smanjuje ponudu stanova za iznajmljivanje i kupovinu, što utiče i na rast cijena zakupa.

Prema njegovim riječima, u pojedinim dijelovima grada cijene dostižu i 6.000 do 10.000 KM po kvadratnom metru, iako često nedostaju osnovni sadržaji poput škola, vrtića, parkova i kvalitetnih saobraćajnica.

Najam stanova sve teže dostupan

Velika potražnja za stanovima za najam, posebno u Sarajevu, dodatno pogoršava situaciju na tržištu. Iako su mnogi stanovi prazni, oni koji se izdaju brzo pronalaze zakupce, često po znatno višim cijenama nego ranije.

- Standardni stanovi koji su se ranije izdavali za 400 do 500 KM sada dostižu i 800 do 1.000 KM mjesečno - navodi Ljajić za "Avaz".

Dio vlasnika sve više prelazi na kratkoročni najam turistima ili radnicima, jer im takav model donosi veću zaradu u kraćem vremenu.

- Stan koji se izda za nekoliko dana može donijeti više nego mjesečni najam - pojašnjava on, ističući da je to dodatni razlog smanjenja ponude dugoročnog najma - istakao je za "Avaz".

Rast cijena dodatno potiče inflacija, troškovi života rastu, a samim tim se povećavaju i cijene zakupa nekretnina.

