Spaho Ljajić za "Avaz": U dijelovima grada cijena kvadrata stana i 10.000 KM, ovo je razlog nedostatka stanova koji se iznajmljuju

Cijene stanova u Sarajevu i dalje ostaju visoke zbog izražene razlike između ponude i potražnje, ali i sve većeg utjecaja investitora koji nekretnine kupuju kao oblik štednje ili ulaganja, upozorava stručnjak za nekretnine Spaho Ljajić.
Kako objašnjava, ključni razlog rasta cijena leži u činjenici da je potražnja veća od ponude, što automatski podiže vrijednost nekretnina na tržištu, bez obzira na kupovnu moć građana.
Prema njegovim riječima, najveći broj kupaca čine mladi bračni parovi koji stanove najčešće kupuju putem stambenih kredita.
- Kada se gradi objekat sa 30 do 40 stanova, često se desi da polovina ne ode na otvoreno tržište, što dodatno smanjuje ponudu i održava visoke cijene - navodi Ljajić.
On upozorava da se veliki broj stanova u Sarajevu ne koristi niti izdaje, već stoji prazan kao investicija. Vlasnici, kako kaže, često odjavljuju režijske troškove i ne koriste stanove, ali ih zadržavaju kao oblik čuvanja vrijednosti. Takva praksa dodatno smanjuje ponudu stanova za iznajmljivanje i kupovinu, što utiče i na rast cijena zakupa.
Prema njegovim riječima, u pojedinim dijelovima grada cijene dostižu i 6.000 do 10.000 KM po kvadratnom metru, iako često nedostaju osnovni sadržaji poput škola, vrtića, parkova i kvalitetnih saobraćajnica.
Velika potražnja za stanovima za najam, posebno u Sarajevu, dodatno pogoršava situaciju na tržištu. Iako su mnogi stanovi prazni, oni koji se izdaju brzo pronalaze zakupce, često po znatno višim cijenama nego ranije.
- Standardni stanovi koji su se ranije izdavali za 400 do 500 KM sada dostižu i 800 do 1.000 KM mjesečno - navodi Ljajić za "Avaz".
Dio vlasnika sve više prelazi na kratkoročni najam turistima ili radnicima, jer im takav model donosi veću zaradu u kraćem vremenu.
- Stan koji se izda za nekoliko dana može donijeti više nego mjesečni najam - pojašnjava on, ističući da je to dodatni razlog smanjenja ponude dugoročnog najma - istakao je za "Avaz".
Rast cijena dodatno potiče inflacija, troškovi života rastu, a samim tim se povećavaju i cijene zakupa nekretnina— više detalja saznajte u našem video razgovoru.
