Zabrana rada nailazi na sve jači otpor: Sve više trgovina otvoreno i nedjeljom

Sve je veći broj trgovina i trgovačkih lanaca koji ne poštuju odredbu Zakona o unutrašnjoj trgovini i zabranu rada nedjeljom, navode iz Udruženja malih i srednjih privrednika BiH. Rezultat je to dosadašnje prakse zbog koje su promet i prihodi rasli u drugom entitetu, te sistema u kojem jedni imaju zabranu, a drugi privilegije.

- Od kraja 2024. godine to se poštovalo, jer je trgovce bilo strah otvoriti radnju zbog visokih kazni. Zakon je ostao isti, ali ljudima se sad vjerovatno više isplati platiti kaznu nego zatvoriti trgovinu cijeli dan. Hercegovina, Kakanj, Zenica, Gračanica, Tuzla … svugdje su otvorili radnje, što je čist dokaz koliko je ta odredba besmislena – kaže predsjednik UMSP-a, Benjamin Hekić.

Zabrana rada nedjeljom i odluka o povećanju minimalne plaće bili su povod formiranju ovog udruženja prije nekoliko mjeseci. Okupljaju male i srednje poduzetnike, s ukupno oko 4.000 – 5.000 zaposlenih, te navode da je zabrana rada nedjeljom proizvela haos, nejednakost i revolt među privrednicima, te najavljuju i pravne korake na ukidanju ove odredbe.

- U aprilu smo imali pad prihoda za 35 miliona KM, dok su u RS za toliko, a možda i više, povećani. Mi ne možemo reći da je sve zbog tog zakona, ali svakako da igra važnu ulogu. U Orašju, koje je izuzeto od neradne nedjelje, promet je porastao za 200 posto, a najsmiješnije je što je Vlada FBiH odbila sve ostale opštine, osim Orašja. Nikakvog smisla nema, tačno se vidi da je u pitanju politička odluka – ističe Hekić.