Magazinović potvrdio: Definitivno usvojen "Zakon o bahatoj vožnji", kazne više neće biti simbolične

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, a koje su kolokvijalno nazvane "Zakon o bahatoj vožnji".

Tim povodom se oglasio zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović (SDP BiH), koji je bio i predlagač ovih izmjena Zakona.

Prolazak kroz crveno

- Godinama smo u ovoj zemlji gledali isto: divljanje kroz naselja, prolazak kroz crveno, utrke po gradovima i onda, nakon što neko pogine, svi bi govorili da se “mora nešto promijeniti”. Ali ništa se nije mijenjalo, jer naš zakon nikada nije ni prepoznavao ono što građani svakodnevno vide na cestama: bahatu vožnju kao svjesno ugrožavanje života drugih ljudi.

Zato smo predložili ovaj zakon. I danas je konačno usvojen. Prvi put se u našem zakonodavstvu jasno definiše bahata vožnja - vožnja u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja i ponašanje koje direktno ugrožava sigurnost drugih ljudi. To znači:

- prolazak kroz crveno dva ili više puta u roku od 20 minuta.

- prekoračenje brzine preko 40 km/h u naselju i 60 km/h van naselja.

Visoke novčane kazne

- prestizanje kolone preko pune linije.

- vožnja sa više od 1,5 g/kg alkohola u krvi ili pod uticajem droga.

- Kazne više neće biti simbolične. Uvode se visoke novčane kazne, kazneni bodovi, oduzimanje vozačke dozvole i mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja automobila za najteže i ponovljene prekršaje. I više neće biti moguće izbjeći odgovornost odbijanjem testa na droge. Kada sam predlagao ovaj zakon, razmišljao sam o tome koliko smo se svi opasno navikli na vijesti o poginulim mladim ljudima. Kao da su tragedije postale normalan dio svakodnevice. Ne smiju biti. Jer država koja ne štiti ljude na ulici i cesti vrlo brzo prestane da ulijeva povjerenje bilo gdje drugo. Zanima me jedno pitanje za sve vas: Koliko puta ste u posljednjih godinu dana vidjeli ponašanje na cesti za koje ste pomislili - “neko će ovdje stradati” - pitao je Magazinović.