Dom naroda PSBiH usvojio izmjene zakona, vojnici ostaju u službi do 49. godine

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je sa 14 glasova usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH u drugom čitanju. Predlagač zakona bio je delegat Džemal Smajić, a izmjena se odnosi na pomjeranje dobne granice za vojnike, čime se omogućava zadržavanje iskusnog kadra u službi.

Izvjestiteljica iz Zajedničke komisije odbranu i sigurnost, delegatkinja Marina Pendeš, istaknula je da zakon ima široku podršku.

- Mislim da je ovaj zakon jako bitan i da postoji konsenzus. Tek nakon usvajanja, Ministarstvo odbrane će funkcionirati u punom kapacitetu - kazala je Pendeš.

Predlagač Smajić naglasio je da izmjene doprinose stabilnosti i funkcionalnosti Oružanih snaga.

- Pomjeranje dobne granice omogućava zadržavanje vojnika s dužim radnim stažom, što donosi kontinuitet, smanjenje troškova obuke i veću efikasnost. Za ove izmjene nisu potrebna dodatna finansijska sredstva - rekao je.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović, podsjetio je da je zakon dopunjen amandmanom kojim se dobna granica povećava na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina.

- Podržat ću ovaj i sve zakone koji popravljaju status zaposlenika u institucijama BiH, uključujući oružane snage, policiju i državne službenike - kazao je Ademović.