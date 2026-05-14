Zahiragić održao lekciju Konakoviću: Naučite temeljne pojmove, ipak ste ministar

U emisiji "Odbrojavanje" na BHRT-u gosti su bili Elmedin Konaković, Haris Zahiragić, Zdenko Ćosić, Milan Petković i Ćamil Duraković.

Bilo je riječi i tome ko je kriv za odlazak visokog predsavnika. U jednom momentu je došlo do žestokog sukoba zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Harisa Zahiragića i ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića.

- Gospodin Konaković mi se obratio četiri puta pa imam potrebu da mu odgovorim. Iako nisam ni slutio da bi emisija u kojoj imamo Ujedinjenu Srpsku, HDZ, čovjeka koji se bori za dostojanstvo Bošnjaka i takvu sam uvodnu napomenu imao, da ću imati debatu sa gospodinom Konakovićem - rekao je Zahiraghić.

- Da, zato što si optužio Vijeće ministara i Denisa Bećirovića - odgovorio je Konaković.

U jednom momentu je došlo do svađe i preklapanja glasova, pa je Zahiragić zamolio Konakovića da ga sasluša i ne prekida jer nije ni on njega.

- Gospodine Konakoviću, ja sam potpredsjednik Stranke demokrtake akcije koja ima 270.000 glasova. Mislim da je to sasvim dovoljan format da budem na ovoj temi ovdje. Mašallah jeste. Tamo sam gdje vi nikada niste uspjeli biti. I vjerovatno zbog toga danas i niste u SDA. Druga stvar što ste rekli, Haris opoziciono djeluje. Istina. Ja sam ovdje jedini opozicioni zastupnik. Vi ste koalicioni partneri. On je podigao ruku da vi budete ministar. A kasnije nije podigao ruku da da budete smijenjeni. Gospodin je također vaš koalicioni partner. Dakle, nemojte, molim vas, meni pokušavati prebacivati i nas stavljati u množinu. Vi ste VI gospodine Konakoviću, ne ja - rekao je Zahiragić i nastavio:

- Trebate znati šta je tužilaštvo, a šta sud. Trebate naučiti temeljne pojmove. Vi ste ipak ministar u Vijeću ministara. VSTV je nadležan za rad Općinskog suda u Banjoj Luci. I zamislite. SDA i naši delegati u Klubu Bošnjaka, za razliku od vas, su se obratili VSTV-u i zahtijevali da se implementira presuda i da se natjera sud da ispiše Milorda Dodika iz sudskog registra i tu se mogu složiti s vama. On ne bi više smio bio predsjednik entiteta RS - kazao je.

Dodao je da treba biti realan.

- Da li je ovo Dodikova pobjeda? Nije. Dodik nije pobijedio BiH niti će je pobijediti. Nije pobijedio ni OHR ni međunarodnu zajednicu. Ali je Dodik istrgovao za sebe lično. On danas, umjesto da bude u zatvoru, doveden je od Almira Džuve, direktora Obavještajne službe i Riste Zarića, Dodikovog kadra. Darko Ćulum je i dalje direktor SIPA-e. On je napravio državni udar. Gospodin Konaković se vraća međubošnjačkom sukobu - zaklučio je Zahiragić.