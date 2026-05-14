Ahatović: Sastanak u NATO bazi u Butmiru je jasna političko-sigurnosna poruka

NATO ostaje posvećen Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti ponavljanje historije, izjavio je jučer komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Metju Volas (Matthew Wallace). Ova jasna poruka je poslana javnosti nakon okruglog stola ambasadora, održanog u vojnoj Bazi Butmir u Sarajevu.

Skup je organizovao komandant EUFOR-a, general-major Mauricio Fronda (Maurizio), kako bi visoki međunarodni predstavnici razgovarali o sigurnosti u Bosni i Hercegovini i nastavku saradnje. Uz snage Evropske unije (EUFOR), bazu Butmir ujedno koriste i NATO snage u BiH, kao komandu.

Sigurnosna situacija u BiH je i dalje stabilna, poručio je Fronda, te dodao da međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u BiH.

EU ostaje lojalan partner, nedvosmisleno posvećen teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, potvrdio je i ambasador Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca).

Poruka međunarodne zajednice

Da ove rečenice nisu lako izgovore fraze, govori činjenica da je sastanak naprasno organizovan, te da ranije nije bio planiran, smatra vojni ekspert i analitičar Nedžad Ahatović. Dodaje da zbog toga zaključuje da ovo okupljanje šalje jasnu poruku.

- Sastanak ambasadora u NATO bazi Butmir nije bio samo protokolarni događaj nego jasna političko-sigurnosna poruka da međunarodna zajednica pažljivo prati situaciju u BiH i da destabilizacija zemlje neće biti dozvoljena. Sama lokacija sastanka govori da je fokus bio na sigurnosnom aspektu aktuelne političke krize – kazao je Ahatović za „Avaz“.

Jedinstven stav

Dodao je da u kontekstu osporavanja visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) i rasprava u Vijeću sigurnosti UN-a, poruke ambasadora potvrđuju jedinstven stav zapadnih partnera o očuvanju ustavnog poretka, teritorijalnog integriteta i funkcionalnosti institucija BiH.

- Ovo je i preventivna poruka svim političkim akterima da političke krize moraju ostati u institucionalnim okvirima, bez pokušaja podizanja tenzija ili ugrožavanja sigurnosti. U sadašnjim geopolitičkim okolnostima, posebno zbog rata u Ukrajini i pojačanog ruskog utjecaja na Balkanu, te dešavanja na Bliskom istoku, Zapad očigledno ne želi dozvoliti otvaranje nove krize u regionu – istakao je Ahatović.

S druge strane, naglasio je da bez obzira na pozitivne poruke koje Zapadna vojna alijansa šalje prema BiH potrebno je intenzivno razvijati vlastite kapacitete za rješavanje svakog spornog pitanja iz oblasti sigurnosti koje može ugroziti stabilnost naše zemlje.

Zajednička poruka iz Butmira

Sastanak u bazi Butmir okupio je tridesetak rezidentinih i nerezidentnih abasadora. Zajednička poruka svih govornika bila je da međunarodna zajednica ostaje snažno angažovana u Bosni i Hercegovini, uz nastavak bliske saradnje EUFOR-a, NATO štaba Sarajevo, Evropske unije i šire međunarodne zajednice. Kako je naglašeno, cilj tog angažmana je očuvanje sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane BiH, uz nastavak podrške domaćim institucijama i reformskim procesima.