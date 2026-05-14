Predsjednik Ronilačkog kluba "Vidara" Admir Omerović za "Avaz": Ronioci otkrivaju ljepotu bh. voda, ali i alarmantno zagađenje

Ispod površine bh. rijeka i jezera krije se svijet koji većina građana nikada nema priliku vidjeti – spoj prirodnih ljepota, tišine i života pod vodom, ali i alarmantnih prizora zagađenja. Upravo taj skriveni svijet svakodnevno otkrivaju sarajevski i bh. ronioci, koji kroz ronjenje, podvodnu fotografiju i ekološke akcije pokušavaju približiti građanima ono što se nalazi ispod površine.

Kako ističu, podvodni pejzaži naših voda često su fascinantni, ali ih sve češće narušavaju gomile otpada koje ostaju skrivene od pogleda javnosti. Iako Bosna i Hercegovina nema razvijenu morsku obalu, osim Neuma, interes za ronjenje iz godine u godinu raste.

Bestežinsko stanje

O stanju podvodnog svijeta u Bosni i Hercegovini, ali i o sve većem interesovanju građana za ronjenje za „Avaz“ je govorio predsjednik Ronilačkog kluba „Vidara“ iz Gradačca Admir Omerović.

– Što se tiče ronjenja u BiH, ono je razvijeno jako dobro s obzirom na to da praktično nemamo izlaz na more osim Neuma. Ono što imamo su naša jezera i rijeke, koje možda nemaju vidljivost kao more, ali mi svakako uživamo u njima. Ono što ne možemo raditi na našim jezerima i rijekama, odradimo na Jadranskom moru. Uživamo i tamo i ovamo – kazao je Omerović.

Boravak pod vodom, kako objašnjavaju ronioci, donosi osjećaj mira i potpune izolacije od vanjskog svijeta. U podvodnom ambijentu nema gradske buke, stresa niti svakodnevnih obaveza, zbog čega mnogi ronjenje doživljavaju kao svojevrsnu terapiju i način mentalnog odmora.

– Svi imamo želju da probamo taj podvodni svijet. Kada ljudi dođu u klub i osjete to bestežinsko stanje pod vodom, jednostavno se zaljube u ronjenje. Jedva čekaju da završe obuku i dobiju certifikat kako bi mogli roniti na rijekama, jezerima ili moru. To je jedna prava relaks terapija. Netaknuta priroda odvija se pred našim očima, mi smo svjedoci toga, fotografišemo sve i uživamo u tom svijetu –– rekao je.

Iako podvodni svijet bh. rijeka i jezera krije brojne prirodne ljepote, ronioci istovremeno svjedoče i zabrinjavajućem stepenu zagađenja. Ono što građani vide s obale često je potpuno drugačije od prizora koji se nalaze nekoliko metara ispod površine vode.

– Moramo priznati da naše rijeke i jezera mnogo ljepše izgledaju s površine nego kada zaronite. Pod vodom se mogu vidjeti flaše, razbijeno staklo, gume i razni drugi otpaci – upozorava Omerović.