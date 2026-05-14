Sjednica GV Grada Mostara bez kluba Bošnjaka, Kordić: Ovo je loše, nadam se da će se urazumiti

Žao mi je da klub Bošnjaka nije prisustvovao sjednici, zato što mislim da je ovo loše. Ovako se ne radi politika, pogotovo ne komunalna. Nadam se da će se urazumiti i vratiti u klupe Gradskog vijeća - izjavio je u četvrtak gradonačelnik Mostara Mario Kordić nakon održane sjednice Gradskog vijeća grada Mostara.

Potez vijećnika iz kluba Bošnjaka već je bio najavljen, tako da nije iznenadio, a Kordić se nada da ovo stanje ipak neće potrajati.

- Sjednica je održana u uvjetima u kojima je održana, sve po zakonu. Žao mi je da klub Bošnjaka nije prisustvovao sjednici, zato što mislim da je ovo loše. Ovako se ne vodi politika, pogotovo ne komunalna. Nadam se da će se urazumiti i vratiti u klupe Gradskog vijeća da raspravljamo o problemima Grada Mostara, kao što smo to i do sad radili – izjavio je Kordić.

Pet zahtjeva

Komentirajući pet zahtjeva kluba Bošnjaka zbog kojih nisu došli na sjednicu, kazao je da je do sada ispunjavao sve zahtjeve koji su normalni, realni i koji su u skladu sa zakonskim propisima.

- Ako se dobro sjećam, jedan od zahtjeva je bio da se Bošnjak zaposli na mjesto direktora Agencije Stari grad, što u biti nije problem. Postoji jedan dogovor od ranije da se nacionalna struktura ne mijenja na pozicijama koje smo mi zatekli i to ne radimo pet godina. I to nećemo ni raditi – pojasnio je.

Naglasio je da su mu 'ruke vezane', odnosno da sve dok “gospodin Fajić ne ode s mjesta direktora Agencije Stari grad, gradonačelnik nema uvjete za raspisivanje natječaja“.

Bit problema

Kordić je ovom prilikom imao potrebu ući u bit problema pa se vratio na priču oko gradskog komunalnog poduzeća, budući da smatra da je bez toga teško razumjeti nedolazak vijećnika iz kluba Bošnjak.

- Na svakoj konferenciji sam govorio da mi ne funkcioniramo kao Gradsko vijeće, da imamo od zadnjih izbora blokade od strane kluba Bošnjaka na način da se, uglavnom, mene ucjenjuje da se mora primiti taj i taj čovjek. Mislim da to nije dobro rješenje, da se politika previše petlja u kadrovska rješenja u Gradu Mostaru – ocijenio je Kordić.

Naglasio je da nijedan regulatorni plan dvije godine nije usvojen, za razliku od 14 planova u prošlom sazivu vijeća te da cijela priča ide u prilično lošem smjeru.

- Ja osobno mislim da se politika SDA pogubila u ovoj cijeloj priči. Da politiku ne vode vijećnici u Gradskom vijeću, već neki ljudi koji stoje iza njih, koji ih savjetuju na izvjesne načine. Je li to savjet u kontekstu nekakvog preslagivanja u ovim izborima koji dolaze? Ne znam - kazao je Kordić.

Konstatirao je kako je činjenica da on lično nema partnera za razgovor, iako se, kako je naglasio, 'vrti priča da gradonačelnik ne želi razgovarati'.

Podcrtao je da se zadnje dvije godine kroz komunalno poduzeće vodi politika.

- Ne krpe se rupe, ne farbaju se ulice, ne šiša se zelenilo i sve ovo što bi oni trebali raditi. Netko to očito želi držati u političkoj dimenziji, a možemo i takvu utakmicu igrati. Samo ću se ja potruditi sačuvati u gradu Mostaru normalnu situaciju - istaknuo je mostarski gradonačelnik.

Dodao je da je dosadašnji model funkcionirao četiri godine dok se u Vijeću razgovaralo na način “idemo nešto napraviti za grad“, ali da se “dvije zadnje godine se ne radi za grad, već se za osobne interese ili za političke nekakve priče.“

- Ni Mario Kordić, ni Đani Rahimić, ni SDA, ni HDZ, ni SNSD, nitko ih ne može pozvati da ne dođu raditi svoj posao. To ne funkcionira tako. Međutim, činjenica je da je netko te ljude prepao. Dvije osobe su se pojavile braniti svoj posao – izjavio je pa poručio kako je itekako svjestan da politika ima utjecaj na rad Gradskog vijeća, ali da to ne bi smjelo dosegnuti aktualnu razinu.

- Ne može netko zabraniti dolazak djelatniku Gradske uprave na svoj posao da napravi izvješće za javnost. To se ne može događati. Jer sutra će biti neka treća stranka – upozorio je.

Strah roditelja

Kordić je usput prokomentirao i strah roditelja djece s poteškoćama u razvoju da bi od 1. juna u predškolskim ustanovama mogli ostali bez asistenata.

- Grad Mostar je zadnje tri godine našao sluha i financija da u toj neuređenoj oblasti pomogne pa smo tri godine mi plaćali asistente. Međutim, ove godine proračun Grada Mostara se donosi u vrlo teškim okolnostima. U lipnju ćemo svi zajedno sjesti, vidjeti svoje financije pa ili nastaviti ovako dalje, ili napraviti nekakve preraspodjele. A za preraspodjele u proračunu trebat ćemo 24 ruke koje sada nemamo. Brzo ćemo dobiti odgovor hoće li biti toliko bahati i bezobrazni da se poigraju i s djecom s posebnim potrebama, da bi nekome nešto oni dokazali - zaključio je Kordić.