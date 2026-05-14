Ljubav prema prohujalim vremenima: Od "Al Kaponca" do džipa iz Vijetnamskog rata

Senad Huseini je automobile iz prošlih vremena sanjao još od ranog djetinjstva. Danas ima bogatu kolekciju vozila iz različitih epoha automobilske historije, koja za njega predstavlja mnogo više od skupog hobija. Njegov prvi oldtajmer je replika Mercedesa SSK R iz 1929. godine. Od tog trenutka, kako kaže, njegov život i slobodno vrijeme su zaokupili stari automobili, koji su ga odveli u prošlost. Ispunjenje želje - Moja ljubav prema oldtimerima nije počela, ona je rođena sa mnom. Odnosno, rođen sam s tom ljubavlju. Po prirodi sam jako strpljiv čovjek i uvijek sam imao viziju da vozim oldtimere. Strpljivo sam koračao kroz život ka ispunjenju te želje – kazao je Huseini za “Dnevni avaz”. Nakon prvog automobila, počeo je pažljivo birati vozila koja nose posebnu priču i određenu historijsku vrijednost. Među njima se posebno izdvajaju Oldsmobile iz 1929. godine, poznat kao “Al Kaponac”, Triumph iz 1975. godine, koji asocira na agenta Džejmsa Bonda, Fiat Spider iz 1970-ih, džip Willys poznat kao “Vijetnamac”, te Ford Taunus iz 1977. godine.

Huseini s kćerkom: Kada se vozimo, svi mašu i pozdravljaju . Ustupljena fotografija

Starim automobilima ga ne privlači samo njihov izgled, već emocija koju nose. Zvuk motora, miris unutrašnjosti i osjećaj tokom vožnje, privlače ga mnogo više nego današnja, modernih vozila. Vožnja oldtajmerom je za njega bijeg od ubrzanog načina života. Ističe da ljudi koje vole stare automobile kroz taj hobi zapravo pronalaze unutrašnji mir i zadovoljstvo. - Ljudi često ne razumiju i misle da mi, koji volimo stare automobile, ne znamo šta ćemo sa sobom. A mi, ustvari, ispunjavamo dušu – dodao je. Veliki izazov je pronalazak originalnih dijelova. To uspije zahvaljujući poznanstvima i kontaktima širom svijeta. - Pošto se ljubitelji starih automobil poznaju, da ne kažem po cijelom svijetu, tako dolazimo i do dijelova – rekao je.

Huseini: Oldtajmeri nose duh vremena, kada smo imali manje a bili sretniji . Ustupljena fotografija