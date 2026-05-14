Ljubav prema prohujalim vremenima: Od "Al Kaponca" do džipa iz Vijetnamskog rata

Senad Huseini je automobile iz prošlih vremena sanjao još od ranog djetinjstva. Danas ima bogatu kolekciju vozila iz različitih epoha automobilske historije, koja za njega predstavlja mnogo više od skupog hobija.
Njegov prvi oldtajmer je replika Mercedesa SSK R iz 1929. godine. Od tog trenutka, kako kaže, njegov život i slobodno vrijeme su zaokupili stari automobili, koji su ga odveli u prošlost.
Ispunjenje želje
- Moja ljubav prema oldtimerima nije počela, ona je rođena sa mnom. Odnosno, rođen sam s tom ljubavlju. Po prirodi sam jako strpljiv čovjek i uvijek sam imao viziju da vozim oldtimere. Strpljivo sam koračao kroz život ka ispunjenju te želje – kazao je Huseini za “Dnevni avaz”.
Nakon prvog automobila, počeo je pažljivo birati vozila koja nose posebnu priču i određenu historijsku vrijednost. Među njima se posebno izdvajaju Oldsmobile iz 1929. godine, poznat kao “Al Kaponac”, Triumph iz 1975. godine, koji asocira na agenta Džejmsa Bonda, Fiat Spider iz 1970-ih, džip Willys poznat kao “Vijetnamac”, te Ford Taunus iz 1977. godine.
Starim automobilima ga ne privlači samo njihov izgled, već emocija koju nose. Zvuk motora, miris unutrašnjosti i osjećaj tokom vožnje, privlače ga mnogo više nego današnja, modernih vozila.
Vožnja oldtajmerom je za njega bijeg od ubrzanog načina života. Ističe da ljudi koje vole stare automobile kroz taj hobi zapravo pronalaze unutrašnji mir i zadovoljstvo.
- Ljudi često ne razumiju i misle da mi, koji volimo stare automobile, ne znamo šta ćemo sa sobom. A mi, ustvari, ispunjavamo dušu – dodao je.
Veliki izazov je pronalazak originalnih dijelova. To uspije zahvaljujući poznanstvima i kontaktima širom svijeta.
- Pošto se ljubitelji starih automobil poznaju, da ne kažem po cijelom svijetu, tako dolazimo i do dijelova – rekao je.
Pojedine dijelove je čekao mjesecima, naručivao ih iz Amerike i Australije. Smatra da trud ima smisla jer se stari automobili, kada se kvalitetno restauriraju, veoma rijetko kvare.
Trenutno obnavlja Audi 100 iz 1972. godine uz pomoć starog prijatelja, kojeg svi znaju pod nadimkom Skakač. Malo koji majstor hoće da se bavi restauracijama oldtajmera, ističe on. Stoga mnogi projekti ostanu nedovršeni, a vlasnici, kako kaže, nikada ne dočekaju kraj restauracije.
- Ima puno lažnih ljubitelja starih automobila koji ih gledaju kao investiciju, a oni najviše pričaju o starim automobilima. Ja ih istinski volim jer nose duh prošlog vremena kada smo mnogo manje finansijski imali, a mnogo sretniji bili – istakao je.
Poseban osjećaj
Oldtajmeri izazivaju veliku pažnju gdje god se pojave. Huseini kaže da ljudi često zastaju, fotografišu automobile i pozdravljaju vlasnike, jer ih takva vozila podsjećaju na neka mirnija i ljepša vremena.
Skupovi oldtajmera iz različitih krajeva svijeta su poseban doživljaj. Tamo se, kako kaže, stvaraju prijateljstva i razmjenjuju iskustva.
Huseini smatra da je veoma važno očuvati automobilsku tradiciju na Balkanu, posebno zbog činjenice da su nekada na ovim prostorima postojale fabrike automobila i razvijena automobilska scena. Ipak, raduje ga što posljednjih godina sve više mladih pokazuje interes za oldtajmere i želi nastaviti ovu tradiciju.
Ističe da su njegovi najveći snovi ostvareni, i da danas uživa u automobilima koje je godinama sanjao.
Oldtajmeri kao čuvari uspomena
Za istinske ljubitelje starih automobila oldtajmeri nisu samo vozila nego simbol jednog vremena, emocije i uspomena koje ni decenije ne mogu izbrisati. Upravo zbog toga, uprkos skupim restauracijama i dugotrajnom traganju za dijelovima, interes za ovaj hobi i dalje ne jenjava.