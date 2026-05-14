Oglasila se sarajevska osnovna škola u kojoj je nastavnik tukao učenika

Meliha Baručija, direktorica OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo, izrazila je žaljenje zbog nemilog događaja koji se desio 13. maja za vrijeme nastave kada je nastavnik ispoljio ponašanje koje sadrži elemente verbalnog i fizičkog nasilja kao i neprimjerene komunikacije i postupanja prema učenicima.

- Odmah po prijemu informacije o događaju uslijedile su intervencije u skladu sa postojećim zakonima i pravilnicima. Sigurnost, dostojanstvo i zaštita svakog učenika apsolutni su prioritet naše ustanove. Poduzete su sve aktivnosti u cilju osiguranja daljeg bezbjednog boravka učenika u školi, pružanja stručnog tretmana i podrške u saradnji sa učenicima, roditeljima, Vijećem roditelja škole, te nadležnim institucijama i resursima iz zajednice. Pokrenut je postupak utvrđivanja okolnosti i činjenica navedenog slučaja, a dok traje taj proces, nastavnik je udaljen sa radnog mjesta, te je osigurana stručna zamjena. Vjerujemo da će i resursi iz zajednice dati svoj doprinos u rješavanju navedenog slučaja - saopćeno je iz JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić".

Iz ove Osnovne škole su poručili da iako školsku svakodnevnicu čine i teške situacije, njihova misija ostaje i dalje usmjerena na očuvanje i zaštitu psiho-fizičkog zdravlja učenika, njihove dobrobiti i afirmaciji uspjeha i vrijednosti.