Jerko Vican osuđen na dvije godine zatvora, kompanija iz Posušja mora državi vratiti više od pola miliona KM

Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu u predmetu protiv Jerka Vicana i drugih, koji se odnosi na porezne utaje, prevaru i nezakonito sticanje imovinske koristi.

Prema saopćenju Suda BiH, Jerko Vican proglašen je krivim jer je kao odgovorno lice u privrednom društvu BAVIPP d.o.o. Posušje tokom 2017. godine, tačnije za mart iste godine, netačno prikazivao knjigovodstveno stanje i podnio PDV prijavu u kojoj nije prikazao stvarno ostvareni promet, realizaciju i isporuke utvrđene u poreskoj kontroli.

Sud navodi da za poreski period mart 2017. godine nije obračunao, prijavio niti platio izlazni porez u ukupnom iznosu od 417.276,43 KM. U presudi se dalje navodi da je u periodu od 1. januara 2014. do 31. oktobra 2016. prometovao lož-uljem bez evidentiranja prometa u propisanim IKUL obrascima, čime nije obračunao, prijavio niti platio dodatnu obavezu po osnovu putarine u iznosu od 125.378,90 KM.

Sud je Jerku Vicanu izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, dok je pravnom licu BAVIPP d.o.o. Posušje izrečena novčana kazna od 10.000 KM, koju je dužno platiti u roku od šest mjeseci od pravosnažnosti presude. Istovremeno je od Jerka Vicana i firme BAVIPP oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 542.655,33 KM, koji su dužni solidarno uplatiti u budžet Bosne i Hercegovine u roku od šest mjeseci od pravosnažnosti presude, uz prijetnju prinudne naplate.

Nasuprot tome, optuženi Ana Vican i pravno lice STRIPS d.o.o. Posušje oslobođeni su optužbi. Sud je naveo da nije dokazano da su tokom 2017. godine, kroz evidentiranje ulaznih faktura izdatih od povezanog pravnog subjekta BAVIPP d.o.o. Posušje, neosnovano odbijali ulazni porez i time pribavili imovinsku korist u iznosu od 66.731,73 KM na štetu budžeta Bosne i Hercegovine.