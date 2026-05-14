Ministar trgovine FBiH o neradnoj nedjelji: Podaci govore suprotno tvrdnjama da je pao promet

Efekti uvođenja neradne nedjelje ponovo su aktuelizirani, nakon informacija iz Udruženja malih i srednjih privrednika BiH da prihodi padaju u FBiH, dok rastu u RS ili Orašju, koje je izuzeto od zabrane rada. Prema tim informacijama, raste broj trgovina koje rade nedjeljom. S druge strane, prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, ukupan promet u maloprodaji u prvom kvartalu ove godine iznosio je 3,78 milijardi KM i u poređenju s istim periodom 2024. godine, kada je nedjelja bila radna, promet je porastao za 392,3 miliona KM ili 11,58 posto.

Prema riječima ministra trgovine FBiH Amira Hasičevića, tvrdnje o dramatičnom padu prometa zbog neradne nedjelje uopšte nisu potvrđene zvaničnim podacima. Navodi kako je promet u trgovini na malo u FBiH u prvom kvartalu 2026. porastao s 3,5 na 3,78 milijardi, što je 7,08 posto, odnosno realan rast od 3,03 posto. To su podaci Porezne uprave FBiH s fiskalnih uređaja, kaže Hasičević. Kada je riječ o Orašju, zvanični podaci pokazuju da je promet u Orašju porastao svega 5,31 posto nominalno, odnosno 1,33 posto realno.

- To znači da je puno manji rast od većine drugih općina u kojima je na snazi neradna nedjelja. Primjera radi, Travnik, Ljubuški, Livno, Maglaj, Bihać, Cazin, pred sobom imam podatke iz gradova koji imaju puno veći rast nego što to ima Orašje. Govorim striktno o maloprodaji, jer ljudi namjerno ili zlonamjerno uzimaju ukupan promet. Uzmimo za primjer Vareš, gdje je ukupan promet porastao zbog Adriatic Metalsa, a ne zbog neradne nedjelje. Ili, sad će nam se ugasiti Željezara. Hoćemo li reći da je neradna nedjelja kriva za pad prometa ili broja radnika?! - naglašava Hasičević, koji poziva udruženja na razgovor na bazi činjenica i zvaničnih podataka.