Šmit nagovijestio rješavanje pitanja državne imovine, pojasnio i kako bi potencijalno rješenje moglo izgledati

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) u intervjuu za Süddeutsche Zeitung govorio je o svom mandatu, razlozima za ostavku, ali i o jednom od ključnih otvorenih političkih pitanja u zemlji – državnoj imovini.
Državna imovina je već godinama jedno od najosjetljivijih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, a dodatno je aktuelizirana zbog projekata poput izgradnje gasovoda Južna interkonekcija.
Iako je više puta naglašeno da je ovo pitanje ostavljeno domaćim institucijama, do šireg dogovora nije došlo, prvenstveno zbog stava predstavnika iz Republike Srpske koji osporavaju da Bosna i Hercegovina može biti vlasnik državne imovine.
Mogućnost međunarodne intervencije
Zbog izostanka unutrašnjeg dogovora, Šmit je u intervjuu nagovijestio mogućnost međunarodne intervencije.
- Uz malo sreće, ove godine ćemo još postići odluku o pitanju državne imovine - rekao je Šmit.
U nastavku je pojasnio i kako bi potencijalno rješenje moglo izgledati.
- Nestrpljenje raste i među načelnicima općina, koji često ne mogu izgraditi ni sportsku dvoranu. Radimo na novom rješenju, moji saradnici su razvili model prema kojem bi jedna komisija nezavisno odlučivala za koje svrhe se državno zemljište može koristiti - rekao je Šmit.
Južna interkonekcija
Pitanje državne imovine trenutno predstavlja i jednu od glavnih prepreka za realizaciju projekta gasovoda Južna interkonekcija, koji je od strateškog interesa Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Šmit se osvrnuo i na taj projekat.
- Gasovod se zasniva na šest godina staroj studiji izvodljivosti koju je podržala EU. Cilj je bio smanjiti utjecaj ruskog Gazproma. Međutim, EU se povukla iz projekta. Sada Evropljani više nisu uključeni. To što Amerikanci imaju drugačiji pristup ne može im se unaprijed zamjeriti - rekao je Kristijan Šmit.
Podsjetimo, Šmit je u istom intervjuu naveo da nije imao dovoljnu podršku za nastavak mandata te da je podnio ostavku kako bi očuvao Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.