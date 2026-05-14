Šmit nagovijestio rješavanje pitanja državne imovine, pojasnio i kako bi potencijalno rješenje moglo izgledati

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) u intervjuu za Süddeutsche Zeitung govorio je o svom mandatu, razlozima za ostavku, ali i o jednom od ključnih otvorenih političkih pitanja u zemlji – državnoj imovini.

Državna imovina je već godinama jedno od najosjetljivijih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, a dodatno je aktuelizirana zbog projekata poput izgradnje gasovoda Južna interkonekcija.

Iako je više puta naglašeno da je ovo pitanje ostavljeno domaćim institucijama, do šireg dogovora nije došlo, prvenstveno zbog stava predstavnika iz Republike Srpske koji osporavaju da Bosna i Hercegovina može biti vlasnik državne imovine.

Mogućnost međunarodne intervencije

Zbog izostanka unutrašnjeg dogovora, Šmit je u intervjuu nagovijestio mogućnost međunarodne intervencije.

- Uz malo sreće, ove godine ćemo još postići odluku o pitanju državne imovine - rekao je Šmit.