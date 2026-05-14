State Department o povlačenju Šmita: "Odluka dolazi u pravom momentu"

Povlačenje Kristijana Šmita (Christian Schmidt) s pozicije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini “dolazi u pravom momentu”, ocijenio je portparol State Departmenta u komentaru za Radio Slobodna Evropa.
- Visoki predstavnik Šmit obavijestio je Vijeće za implementaciju mira (PIC) o svojoj odluci da se povuče s funkcije. Priznajemo godine predanog rada i postignuća gospodina Šmita u Bosni i Hercegovini. Njegova odluka da napusti Sarajevo dolazi u pravom trenutku, dok međunarodna zajednica zajedno radi na otvaranju nove stranice i deeskalaciji tenzija u BiH - navedeno je u odgovoru na pitanje RSE-a da li je State Department bio upoznat sa Šmitovim planovima.
Dodaje se da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu, suverenitetu i nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Imenovanje nasljednika
Šmit je u ponedjeljak, 11. maja, saopćio da se povlači iz “ličnih razloga”, ali da će ostati na funkciji do imenovanja nasljednika kojeg bi trebalo predložiti Vijeće za implementaciju mira u BiH, koje čine SAD, Turska, Velika Britanija, Japan i više država Evropske unije.
- Proces imenovanja mog nasljednika već je počeo i očekujem da ću funkciju napustiti u junu - kazao je Šmit.
Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a
Dan kasnije obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje se raspravljalo i o budućnosti Ureda visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini.
Sjedinjene Američke Države poručile su da Ured visokog predstavnika (OHR) “nikada nije trebao biti trajna institucija”, uz stav da se njegove nadležnosti postepeno prenose na domaće lidere.
- Sljedeći visoki predstavnik treba prenijeti odgovornosti na lokalne lidere - rekla je predstavnica SAD-a Tami Brus (Tammy Bruce).
Ona je zahvalila Šmitu i naglasila da bi budući visoki predstavnik trebao imati “znatno ograničeniji mandat”.
Kada je riječ o Kini i Rusiji, koje su od 2022. godine osporavale legitimitet Šmitovog izbora, na sjednici u Ujedinjenim nacijama zauzele su kritičan stav prema OHR-u.
Peking je pozvao na smanjenje vanjskog utjecaja, dok je Moskva pozvala na zatvaranje OHR-a i osporila legitimitet Kristijana Šmita.