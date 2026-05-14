State Department o povlačenju Šmita: "Odluka dolazi u pravom momentu"

Povlačenje Kristijana Šmita (Christian Schmidt) s pozicije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini “dolazi u pravom momentu”, ocijenio je portparol State Departmenta u komentaru za Radio Slobodna Evropa.

- Visoki predstavnik Šmit obavijestio je Vijeće za implementaciju mira (PIC) o svojoj odluci da se povuče s funkcije. Priznajemo godine predanog rada i postignuća gospodina Šmita u Bosni i Hercegovini. Njegova odluka da napusti Sarajevo dolazi u pravom trenutku, dok međunarodna zajednica zajedno radi na otvaranju nove stranice i deeskalaciji tenzija u BiH - navedeno je u odgovoru na pitanje RSE-a da li je State Department bio upoznat sa Šmitovim planovima.

Dodaje se da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu, suverenitetu i nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Imenovanje nasljednika

Šmit je u ponedjeljak, 11. maja, saopćio da se povlači iz “ličnih razloga”, ali da će ostati na funkciji do imenovanja nasljednika kojeg bi trebalo predložiti Vijeće za implementaciju mira u BiH, koje čine SAD, Turska, Velika Britanija, Japan i više država Evropske unije.

- Proces imenovanja mog nasljednika već je počeo i očekujem da ću funkciju napustiti u junu - kazao je Šmit.

Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a

Dan kasnije obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje se raspravljalo i o budućnosti Ureda visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini.

Sjedinjene Američke Države poručile su da Ured visokog predstavnika (OHR) “nikada nije trebao biti trajna institucija”, uz stav da se njegove nadležnosti postepeno prenose na domaće lidere.

- Sljedeći visoki predstavnik treba prenijeti odgovornosti na lokalne lidere - rekla je predstavnica SAD-a Tami Brus (Tammy Bruce).

Ona je zahvalila Šmitu i naglasila da bi budući visoki predstavnik trebao imati “znatno ograničeniji mandat”.

Kada je riječ o Kini i Rusiji, koje su od 2022. godine osporavale legitimitet Šmitovog izbora, na sjednici u Ujedinjenim nacijama zauzele su kritičan stav prema OHR-u.

Peking je pozvao na smanjenje vanjskog utjecaja, dok je Moskva pozvala na zatvaranje OHR-a i osporila legitimitet Kristijana Šmita.