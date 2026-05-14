Magazinović za "Avaz": Policija sada ima sve ovlasti za kažnjavanje bahatih vozača

Nakon što je Dom naroda usvojio Zakon o bahatoj vožnji, čime je po prvi put ona zakonski prepoznata, za "Avaz" je govorio Saša Magazinović, zastupnik u Predstavničkom domu BiH koji je ujedno i predlagač ovog zakona.

- U okolnostima kada je rad Doma naroda blokiran duži period usvojiti zakon i to ovako važan za društvo u cjelini jeste veliko iznenađenje svima. Ne treba zaboraviti da borba za ovaj zakon traje duže od godinu dana od kada smo imali prvi sastanak sa ljudima čiji su bližnji bili žrtve bahate vožnje, tužiocima, sudskim vještacima i policajcima. U periodu od godinu dana u BiH se desilo preko 40.000 saobraćajnih nesreća sa preko 11.000 teže i lakše povrijeđenih, te preko 280 poginulih - kazao je.

Zato je, kako kaže, sretan zbog usvajanja zakona koji je snažan alat da potencijalne ubice za volanom sklonimo sa ceste, ali je onima koji su odugovlačili ovaj proces poručio da razmisle ima li njihove odgovornosti u tragičnim posljedicama saobraćajnih nesreća od kojih su bar neke mogle biti spriječene.

- Sigurno će biti i onih koji su nezadovoljni žestokim kaznama koje zakon predviđa. Za njih imam jednostavan savjet da ne budu bahati vozači, da ne ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju i onda im je potpuno svejedno kolike su kazne za obijesnu vožnju. Sada više niko ne može reći da se ne može stati u kraj bahatim vozačima. Policija ima sve ovlasti kao što ih imaju njihove kolege na zapadu. Svrha naravno nije kažnjavanje nego preventivno djelovanje kako bi se ljudi u saobraćaju ponašali odgovorno i kako bi na najmanju moguću mjeru sveli broj slučajeva saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom - istakao je.

Dodao je da se uskoro očekuje objava zakona u Službenim novinama i njegova primjena.