Video / Reuf Bajrović: Konaković je htio da bude ono što je sada Zahiragić, samo je Zvizdiću teže, on mora Dinu da zove predsjednikom

U novom izdanju „Avazovog intervjua“ gost je bio potpredsjednik Američko-evropske alijanse Reuf Bajrović, a tema razgovora bila je aktuelna politička situacija u BiH.

1' – Šmitova ostavka je direktni rezultat činjenice da se u Americi promijenila vlast. Informacije iza scene govore da je Šmit otišao zato što ga je američka administracija pritisla da donese neke odluke, na koje on nije pristao.

2' – Šmit Amerikancima stao na put projekta Južne interkonekcije. Dodik predstavlja sebe kao pobjednika, ali to nije tako. Dodik kada ide u Ameriku također priča o Južnoj interkonekciji i nekim ljudima u SAD-u i Izraelu je uspio da objasni da je to moguće završiti preko njega.

3' – Dodik predstavlja ovo svojom pobjedom, a mislim da će za mjesec dana kada ne bude Šmita i kada dođe novi visoki predstavnik Dodik žestoko zažaliti za Šmitom. Politički ples koji su Dodik i Šmit igrali je bio dobar za SNSD.

4' – Šmit je bio izuzetno dobar i za Dodika i za Čovića. Dodik je konflikt koji su prikazivali javno, koristio da zaštiti HDZ i HDZ-ove satelite, a to su stranke Trojke.

5' – Nijedna Šmitova odluka nije naštetila monopolu na vlasti, konkretno HDZ-u i SNSD-u, nego ih je ojačala. Priča da Dodik stoji iza odlaska Šmita nije tačna.

6' – Novi visoki predstavnik će također biti postavljen od strane Vijeća za implementaciju mira, a ne ono što je Dodik tražio i nadao se da će se desiti da se uvede praksa postavljanja visokog predstavnika u Vijeću sigurnosti UN-a. U tom slučaju bi viski predstavnik bio onaj koga Rusija dozvoli. Oni su to gurali u Vašingtonu, ali nisu uspjeli.

7' – Vijeće sigurnosti UN-a neće postavljati nasljednika Kristijana Šmita.

8' – Ispričao kako je Dodik znao šta će biti sa Šmitom.

9' – Dodik imao informacije zato što za razliku od Sarajeva plaća lobiste. Dobijao je informacije šta je najbolje da bude SNSD-ov stav u pregovorima. U tome je suština onoga što je radio.

10' – Činjenica je da Dodik nije jedini znao.

11' – Hrvatska je tražila da se firma koja će raditi Južnu interkonekciju napravi na način da bude BiH 49 posto recimo, a da Hrvatska zajedno sa jednim od kantona koje kontroliše HDZ bude većinski vlasnik tog preduzeća.

12' – Bitno je da Sarajevo ne bude to koje je reklo „ne“ Južnoj interkonekciji. Ja znam da Lagumdžija jeste znao za odlazak Šmita, ali za Konakovića ne znam, ali šanse da nije znao su ja mislim nikakve.

13' – Konaković je bio jako nezadovoljan, jer je Šmit bio posljednja slamka spasa za stranke Trojke, posebno za NiP i Našu stranku. To su dvije najslabije stranke u toj grupaciji Trojka i njihovi ciljevi su bili vezani za Šmitov opstanak. Šmit je njih kreirao. Oni nikada ne bi bili vlast da ih Šmit nije nametnuo.

15' – Ambasador Marfi je također stajao iza Trojke i sada je taj svijet nestao. Možda Konaković ima nekih svojih ljudi koje nije htio da obavjesti o odlasku Šmita. Bošnjački korpus je trenutno obezglavljen. Šmit je bio za bošnjački politički faktor bio ono što je Omer-paša Latas za nas prije dva vijeka.

16' – Šmit je nametnuo vlast koja je nekompetentna da bi taj nekompetentni dio sarajevske političke scene bio servilan prema SNSD-u i HDZ-u. Razlog što su oni nametnuti je što su nesposobni.

17' – Mediji koji ne budu pratili realnost će postati manje gledani. Neki mediji su žestoko lagali. Bili smo izloženi cunamiju laži kada je Trojka nametana.

18' – Nalazimo se u novoj situaciji gdje nema realne šanse da Trojka ostane vlast osim kao faktor blokade u ime Dragana Čovića. Nikšić spreman da ostane u vlasti čak iako nema nikakav izborni rezultat.

19' – Nikšić ima jedan vitalni nacionalni interes, a on se zove Elvedin Grabovica. Kada je krenulo „Spengavanje“ više ljudi je branilo Nikšićevu šeficu kabineta, nego sve ljude u SDP-u zajedno.

20' – Postoji mogućnost da je zaista plan da novi visoki predstavnik ne koristi Bonske ovlasti. Moguće da je to plan, pa da će se plan promijeniti kada realnost bude drugačija.

21' – Zatvaranje OHR-a je opasno. Bolje loš visoki predstavnik nego da se zatvori OHR. Zatvaranje OHR-a u ovom trenutku znači zatvaranje Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer ne može Dejton postojati bez OHR-a.

22' – Ne mogu naši političari sami izglasavati zakone. To je priča za malu djecu. Od dogovaranja nema ništa. Imate mogućnost da bude po Dodikovom ili nikako i onda bolje da bude nikako.

23' – Iako je gospodin „Brm brm“ (Elmedin Konaković) govorio da će bagerom pomesti Dodika, kasno je shvatio da bez Doma naroda nema smjene bilo koga u Vijeću ministara.

24' – Govorio je o blokadi Doma naroda BiH i Vijeća ministara BiH.

25' – Denis Bećirović nema nikakvu moć. Bećirović sada nema Radončića koji je bio izuzetno važan za njega po broju glasova, ali i u spajanju tih stranaka koje su stajale iza njega.

26' – Nemamo nijedno istraživanje javnog mnjenja koje je kredibilno kada su u pitanju izbori.

27' – Koliko je Trojka 2022. Denisu Bećiroviću bila snaga, sada mu je toliko slabost. Ako ga budu identifikovali kao čovjeka koji predstavlja ovu vlast on ima ozbiljan problem.

28' – Svi kandidati za Predsjedništvo iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda se bore za iste glasove.

29' – Glavni narativ 2022. godine su bili SDA i Bakir Izetbegović. Sada nije tako.

30' – Kod birača koji su protiv Trojke imate ogromnu energiju. Sada je ključno pitanje kojeg od ponuđenih kandidata će percipiran kao način da se kazni ova vlast.

31' – Mislim da je Lučić, kandidat hrvatske petorke, drugačiji zato što je desni kandidat. On je objektivno govoreći po Sarajevo opasniji kandidat. Puno je ozbiljniji od Čovićeve kandidatkinje, ona je nepoznat kandidat.

32' – Slaven Kovačević je vrlo kredibilan kandidat. Mislim da će biti zanimljiv kandidat biračima SDP-a. Imate Radončića koji ima svoje tradicionalne birače. Realno on ima moćnu poziciju.

33' – Bakir Izetbegović predstavnik je najjače stranke. Trenutno ne znamo koji je njegov izborni potencijal. Efendićeva kandidatura nema smisla, jer nema odgovor na pitanje „zašto ti?“.

34' – Neobjašnjivo mi je da Borjana Krišto nije kandidatkinja HDZ-a.

35' – Ovi izbori će biti referendum o strankama Trojke. Rezultat Siniše Karana je za mene najveće političko iznenađenje od Dejtona do danas. Ja sam očekivao da će on pomesti Blanušu.

36' – Biračima u RS je SNSD dosadio. SNSD je u zadnje izbore išao kao proruska, prosrpska stranka, a ove izbore kao proamerička stranka. Željka Cvijanović u puno većoj opasnosti nego Karan.

37' – Ne bih se iznenadio da Željka Cvijanović izgubi izbore.

38' – Ako bude Blanuša išao na Željku to će biti kao finale PSG - Arsenal.

39' – Onaj ko u RS bude radio protiv dogovora je lažni Valter i radi sa Dodikom. Blanušin rezultat je poraz Draška Stanivukovića.

40' – Naša uloga u Americi je da objašanjavamo ljudima da je u interesu Amerike da bude sa Evropom što bliže.

41' – Amerika neće da finansira Evropu da bude pod njihovim sigurnosnim kišobranom. Njemci troše ogroman novac na lobiranje da se ne zatvore američke baze u Njemačkoj.

42' – Americi je u interesu da ostane u savezništvu sa Evropom.

44' – Naša stranka u festivalu laži ima zlatnu medalju. Količina neistine koju oni dnevno šalju u eter je rekordna. Oni su očajni. Sabina Ćudić i Forto obećali evropski SNSD, a prije toga obećala da nikada neće glasati za SNSD i HDZ u Vijeću ministara i koliko puta je digla ruku.

45' – Sabina Ćudić postala i glavni aktivista za Palestinu. Ovo nije ni populizam nego izjave iz očaja.

46' – Konaković je htio da bude ono što je sada Zahiragić. Samo je Zvizdiću teže, pa on Dinu zove predsjednikom.

47' – O tome što ga zovu „Ajfon ministar“.

