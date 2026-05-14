Pandurević stala uz Petrovića: " Kriv je jer daje siromašnim, a ne pljačka sa bogatim"

- Nakon stipendija, Ljubišu bi da hapse jer je kao gradonačelnik isplaćivao socijalnu pomoć ljudima u stanju socijalne potrebe. Gle čuda – gradonačelnik pomaže ugrožene i ne namješta tendere - napisala je Pandurević.

Pandurević je putem društvenih mreža stala u njegovu odbranu, tvrdeći da je riječ o politički motivisanom postupku.

Prema navodima iz prijave, Petrović se sumnjiči da je isplatio više od 100.000 KM suprotno važećim pravnim aktima grada.

Nakon što je protiv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, reagovala je članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević.

Optužbe za politički obračun pred izbore

Dodala je kako je predizborna kampanja počela te da mu "valja svezati ruke jer ga drugačije ne mogu pobijediti u Bijeljini".

- Predizborna je kampanja, valja mu svezati ruke i pritvoriti ga, jer drugačije ne mogu pobijediti u Bijeljini. Kriv je jer daje siromašnim, a ne pljačka sa bogatim. Majstori, gdje su vam prijave za milionske pljačke na tenderima? Gdje je izvještaj o milionima Rašidu Serdarovu? - zapitala se Pandurević.

- Možete koliko hoćete, ali ne možete dokle hoćete! Svi smo mi Ljubiša Petrović - dodala je.