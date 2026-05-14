Pandurević stala uz Petrovića: " Kriv je jer daje siromašnim, a ne pljačka sa bogatim"

Nakon što je protiv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, reagovala je članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević.
Prijava zbog isplate više od 100.000 KM
Prema navodima iz prijave, Petrović se sumnjiči da je isplatio više od 100.000 KM suprotno važećim pravnim aktima grada.
Pandurević je putem društvenih mreža stala u njegovu odbranu, tvrdeći da je riječ o politički motivisanom postupku.
- Nakon stipendija, Ljubišu bi da hapse jer je kao gradonačelnik isplaćivao socijalnu pomoć ljudima u stanju socijalne potrebe. Gle čuda – gradonačelnik pomaže ugrožene i ne namješta tendere - napisala je Pandurević.