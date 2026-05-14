Ured za borbu protiv korupcije i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ozvaničili saradnju

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona danas je ozvaničena međuinstitucionalna saradnja usmjerena na jačanje preventivnih mehanizama i efikasnije suzbijanje korupcije u ovom kantonu. Sporazum predstavlja dio aktivnosti predviđenih Strategijom za borbu protiv korupcije USK za period 2023–2027. godine i provedbom kantonalnog Zakona o prevenciji korupcije.

Jačanje saradnje u borbi protiv korupcije

Memorandumom je definisani okvir saradnje dviju institucija s ciljem unaprjeđenja koordinacije, razmjene informacija i jačanja institucionalnih kapaciteta u borbi protiv koruptivnih pojava.

Saradnja će, kako je istaknuto, biti fokusirana na povećanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta u radu institucija, te razvoj efikasnijih mehanizama za prevenciju i rano otkrivanje korupcije.

Razmjena informacija i zajedničke edukacije

Predviđena je razmjena informacija o prijavama, podacima i mjerama koje se odnose na koruptivne aktivnosti, koordinacija postupanja u okviru zakonskih nadležnosti, organizovanje zajedničkih edukacija i stručnog usavršavanja službenika, kao i razvoj preventivnih alata za jačanje institucionalnog nadzora.

Očekuje se da će formalizovana saradnja doprinijeti efikasnijem radu institucija, kvalitetnijoj međusobnoj komunikaciji i dosljednijem provođenju zakonitog i odgovornog djelovanja u javnom sektoru Unsko-sanskog kantona.