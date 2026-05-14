Meho Bradić pušten na slobodu: Traže se mjere zabrane obavljanja službene dužnosti

Tužilac Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona (SBK) Meho Bradić, koji je uhapšen u ponedjeljak u akciji SIPA-e po nalogu Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK), pušten je da se brani sa slobode.

On je osumnjičen za krivično djelo primanje dara u okviru istrage koja se vodi zbog sumnje na koruptivne aktivnosti.

Iz POSKOK-a je potvrđeno da je Federalno tužilaštvo predložilo određivanje mjera zabrane, uključujući zabranu približavanja zgradi tužilaštva, zabranu sastajanja sa svjedocima te zabranu obavljanja službene dužnosti.

Pripadnici SIPA-e su tokom akcije pretresli i kancelarije osumnjičenog u prostorijama Kantonalnog tužilaštva SBK.

Odluka o predloženim mjerama očekuje se na ročištu zakazanom za 21. maj.