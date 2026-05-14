GRADONAČELNIK BIJELJINE

Policija podnijela izvještaj protiv Ljubiše Petrovića zbog sumnje na zloupotrebu položaja

Izvještaj protiv gradonačelnika podnesen je 11. maja

Ljubiša Petrović. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

prije 25 minuta

Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina podnijeli su izvještaj protiv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Bijeljina, Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini dostavljen je izvještaj o postojanju osnova sumnje da je Petrović počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.

- Prijavljeno lice se sumnjiči da je tokom 2025. godine, zloupotrebom službenog položaja i suprotno pravnim aktima Grada Bijeljina, bez prethodno provedenih procedura u skladu s važećim pravilnicima i drugim opštim aktima Grada Bijeljina, donosilo zaključke o isplatama novčane pomoći građanima u stanju vanredne socijalne potrebe - naveli su iz PU Bijeljina.

Dodaje se da je na taj način građanima isplaćeno više od 100.000 KM.

# BIJELJINA
# LJUBIŠA PETROVIĆ
