Emir Dizdarević iz Ženeve za “Avaz”: Bh. strana je pokazala ozbiljnost, Hrvatska će dobiti dosta preporuka

Ekspertski timovi BiH i Hrvatske danas su pred Komitetom Espoo konvencije o procjeni utjecaja na okoliš u Ženevi sučelili stavove o planiranoj izgradnji Centra za upravljanje radioaktivnim otpadom na Trgovskoj gori. Na ovaj način, nakon prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju, slučaj Trgovska gora po prvi put se našao pred međunarodnim institucijama.

Prema riječima Emira Dizdarevića, zamjenika direktora Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DARNS) BiH i predsjedavajućeg bh. tima eksperata za Trgovsku goru, bh. strana dobila je tri, a hrvatska 13 pitanja na koja su članovi Komiteta tražili odgovore i detaljna objašnjenja. Članovi delegacije BiH, pojačani pravnim timom advokatske kuće “Laborde Law” iz Pariza, zadovoljni su prezentacijom, kao i samim tokom sjednice.

- Bh. strana je imala prigovor da nismo bili adekvatno uključeni prilikom odabira lokacije, da nije bio isti tretman naše i javnosti u Hrvatskoj tokom izrade strateške studije utjecaja na okolinu 2015. Tražili smo da urade javnu raspravu i u BiH, ali oni su to odbili. Bilo je dosta riječi i oko 2023. godine, kada su nas obavijestili o sadržaju studije, kad smo zvanično odgovorili da se uključujemo i da smo zainteresovana strana. Poslali smo im tada primjedbe na nekih 70 – 80 strana – kazao nam je Dizdarević nakon višesatne rasprave u Ženevi.

Bh. strana je problematizirala i prošlogodišnje usvajanje lex specialis zakona o izgradnji centra na Trgovskoj gori, činjenicu da Prostorni plan Hrvatske još nije usvojen, kao i same radove na terenu, odnosno rušenje objekata bivše kasarne, što je dokazano i priloženim fotografijama. Bilo je i riječi i samoj konstrukciji i licenciranju budućeg objekta.

- U našoj prezentaciji istaknut je potencijalno veći negativni uticaj prema BIH, nego prema Hrvatskoj. Mislim da će hrvatska strana na kraju dobiti dosta preporuka koje mora ispoštovati. Rasprava je bila na jako visokom nivou uz veliku korektnost svih učesnika. Bh. strana je pokazala ozbiljnost u traženju da sve bude u skladu s Espoo konvencijom što se odnosi na negativni prekogranični utjecaj – ističe Dizdarević.

Komitet Espoo konvencije će pripremiti nacrt izvještaja, uputiti ga stranama na izjašnjavanje, a naš sagovornik očekuje da finalni izvještaj s preporukama bude završen do septembra.