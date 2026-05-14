Novi udar iz RS na FBiH: Elektroprivreda isključena iz velikog tendera

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, ali i Elektroprivreda "HZ HB" suočene su s žestokim udarom srpskih kadrova u institucijama Bosne i Hercegovine.

Prema dokumentaciji u koju je uvid imao Politicki.ba, kadrovi predvođeni Stašom Košarcom, ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, isključili su iz mogućnosti učešća na posebnom tenderu Nezavisnog operativnog sistema (NOS).

On je raspisan 4. aprila ove godine.

Njime se daje posao pružanja pomoći i balansiranja usluga automatske rezerve za uspostavu frekvencija s brzim odzivom.

Posao vrijedan 191 milion KM

Iza rogobatne formulacije koju samo stručne osobe mogu razumjeti, krije se posao vrijedan 191 milion KM!

Tender predviđa tehničke zahtjeve koji uključuju brzinu odziva od minimalno 10 MW/s i četvorosatno punjenje/pražnjenje baterijskog sistema za skladištenje električne energije. Iz tehničkih zahtjeva tendera, jasno je da postojeće hidroelektrane u Bosni i Hercegovini koje trenutno pružaju pomoćne usluge ne mogu ponuditi ovakvu brzinu odziva. Do sada je to, ovako ili onako, bio slučaj.

Kako se to ne bi ponovilo i iz posla u startu isključila prvenstveno Elektroprivreda BiH, NOS je propisao posebne uslove za učesnike ove javne nabavke. Zahtijeva se da učesnici u roku od 14 mjeseci pribave potrebnu saglasnost koju moraju praktično potvrditi. A da bi to mogli, prethodno moraju biti 'registrirani' i za to kod NOS-a.

A kod NOS-a nema niko registriran!

Jer, da bi se ispunili preduslovi, potrebno je vrijeme. Posebno za izgradnju sistema koje NOS sada traži. A ono je nemoguće u 14 mjeseci!Da apsurd bude kompletniji, EP BiH je u prethodnim godinama radila ove poslove za NOS.

Elektroprivreda se žalila.

Žalbu je mogla uputiti samo NOS-u.

I, naravno, odbijeni su.

EP BiH je zatražila i cijeli niz pojašnjenja - od toga na kojim osnovama su procijenjene vrijednosti tendera i oba lota do toga gdje je taj nasušni registar, kako izgleda i kako se može podnijeti zahtjev za upis. Naglašava se i da su i iz samog NOS-a ne jednom saopćavali da registar ni ne postoji!

Navodi se i da ima osnova sumnji da je sve urađeno kako bi se na javni poziv javio neko kome će se, po unaprijed dogovorenom, dati cijeli posao.

Još veća konfuzija

Da konfuzija bude još veća, u isto vrijeme kada je EP BiH obaviještena da je nema upisane u registar, stiglo je i obavještenje NOS-a da ne može odobriti priključenje na mrežu najveće solarne elektrane ove javne firme kod Bugojna. Ovaj energetski objekat vrijedan je 80 miliona KM, a u njegovoj izgradnji učestvuje i Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i UniCredit banka.

U dokumentaciji se navodi i da Uprava NOS-a faktički pokušava ucijeniti Elektroprivredu BiH - da se povuku iz tendera, pa će dobiti priključak za najveći novi elektro-energetski objekat koji gradi kod Bugojna.

Cijeli spor sada se nalazi i pred Uredom za razmatranje žalbi.

EP BiH, tvrdi se, izložena je stalnoj diskriminaciji jer joj se ne dopušta pristup visokonaponskoj mreži, dok taj problem nemaju javna preduzeća i firme iz entiteta RS!

U sve je uključena i Vlada entiteta FBiH.

Ona je već (odavno) uputila Vijeću ministara BiH zahtjev da se imenuju novi članovi UO NOS-a iz tog dijela BiH.

No, zahtjev je u ladici.

Navodi se da je za to kriv državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. On ne dopušta imenovanje nastojeći da njegov bivši šef kabineta Nemanja Pandurević i dalje bude na čelu NOS-a, ali i da se ne mijenja UO NOS, kojem je mandat istekao još prošle godine.

Košarac se optužuje da ovime nastoji da stara uprava i UO NOS završe posao s dodjelom tendera 'teškog' 191 milion KM.

Politicki.ba poslao je upite i NOS-u i ministru Košarcu.

Kada i ako ih dobiju, objavit će ih.