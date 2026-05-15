ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Cvijanović u Vašingtonu: Sastala se s dvoje kongresmena iz Republikanske stranke

Cvijanović i Tarner. Platforma X

M. Až.

prije 42 minute

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović (SNSD) nastavila je posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se danas sastala s dvoje članova Predstavničkog doma Kongresa SAD-a iz Republikanske stranke.

Prvi sastanak održala je s kongresmenkom Klaudijom Teni (Claudia Tenney), za koju je istakla da je dobro upoznata s Bosnom i Hercegovinom, ali i širim regionom.

- Ovo je naš drugi sastanak od početka godine, a s obzirom na aktuelna dešavanja u Bosni i Hercegovini i nove političke okolnosti, i ovaj put smo imale mnogo važnih tema za razgovor. Hvala mojoj uvaženoj sagovornici na tome što je uvijek spremna da čuje naše stavove - poručila je Cvijanović.

Nakon toga je saopćila da je razgovarala i s Majkom Tarnerom (Mike Turner), kongresmenom koji predstavlja distrikt u kojem se nalazi i grad Dejton, gdje je potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.

Teni i Cvijanović. Platforma X

- Izrazila sam zadovoljstvo izbalansiranim pristupom američke administracije prema svim narodima, kao i činjenicom da po prvi put postoji i ekonomski interes prema Bosni i Hercegovini. Istakla sam da je krajnje vrijeme da domaće institucije preuzmu odgovornost za sve procese, bez stranog diktata - navela je članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Teni i Tarner su članovi Kongresa koji se često bave pitanjima vezanim za Bosnu i Hercegovinu.

Posebno se to odnosi na Tarnera, koji se u proteklih godinu dana više puta sastajao s političarima iz Bosne i Hercegovine, imajući u vidu 30. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, obilježenu prošle godine.

# SAD
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# BIH
