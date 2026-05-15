U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Tramp i Si podijelili tržište?

Tramp i Si podijelili tržište?

Američki predsjednik Donald Tramp tokom posjete Kini demonstrirao je neuobičajeno topao odnos prema kineskom lideru Si Đinpingu. U američkoj delegaciji je bilo čak 17 najvećih biznismena, što ukazuje na to da je ekonomska saradnja najveća tema ovog susreta.

Kineski predsjednik je izjavio da je kinesko tržište širom otvoreno za američke privrednike. Tramp je ignorisao pitanje Tajvana.

Savo Milošević više nije trener "Želje". Igrači tvrde da su prepušteni sami sebi.

Specijalni zakon za spas Željezare: Parlamentu upućen akt s većom pravnom snagom.

Uhapšen nastavnik Adi Pašić koji je nasrnuo na učenika u osnovnoj školi.

Trojka zadužila građane Sarajeva za dodatnih 117 miliona KM. Budžetske rupe krpe novim dugovima.

Više od 450 krivičnih predmeta protiv sudija i tužilaca u BiH. Pod istragom svaki treći sudija i tužilac. O ovome smo razgovarali s predsjednikom VSTV-a Saninom Bogunićem.

Kolaps sigurnosti u BiH: Bez ministra sigurnosti već godinu i po.

Dodik ponovo pokušava kompromitirati Bošnjake. U intervjuu ruskom TASS-u izjavio je da je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski od “bosanskih muslimana” pokušao kupiti municiju u vrijednosti od 400 miliona dolara, ali da njegovi ljudi nisu dali saglasnost za to.

Saznajte zašto izvoz oružja i municije u Ukrajinu iz BiH nije moguć.

Rješavanje predmeta ratnih zločina je još jedan od najvećih izazova pravosuđa Bosne i Hercegovine. Najveći problem je nedostupnost osumnjičenih i optuženih. Hrvatska i Srbija nisu spremne za saradnju. Pravosuđu nedostupno 114 optuženih za ratne zločine i 301 osumnjičeni.

Iako medicinska struka već dugo upozorava na rizike, sve veći broj mladih, posebno djevojaka, poseže za solarijima, kako bi postigle “brzi bronzani izgled”. O ovome smo razgovarali s dermatologom Edinom Suljagićem.

Konačno veće kazne za obijesne vozače. I do 5.000 km, te oduzimanje vozila.

Na stranama biznisa saznajte šta zapravo donosi Expo 2027 Beograd.

Selma Alispahić za "Dnevni avaz" je govorila o predstavi "Posljednji čas klavira".

Za "Avaz" je govorila bh. i svjetska hokejaška nada Denis Silajdžić.

