Književnica Senada Kadribašić: Kafu najradije pijem s duhovitim ljudima

Ime i prezime: Senada Kadribašić.
Datum i mjesto rođenja: 5. decembar 1955., Lukavac.
Šta prvo uradite kad se probudite: Čaj, kafa, molitva...
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pjevala bih svoje pjesme.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Razrađivač urbanističkih planova.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.
Šta gledate na televiziji: Kriminalističke filmove.
Šta Vas nervira: Prostakluk.
Najdraži grad: Sarajevo.
Čega se plašite: Fizičke nemoći.
S kim najradije pijete kafu: S duhovitim ljudima.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Ljubičasta.
Ko Vam je uzor: Majka.
Najdraži pisac: Onore de Balzak (Honore de Balzac).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila ratove, nahranila gladne...
Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Katedrala na moru“.
Tim za koji navijate: Državni tim BiH.
Omiljena narodna izreka: „Ko trči za srećom, prtljag mu mora bit lak“.
Koje pitanje najviše mrzite: Šta ima?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Rafael iz romana "Šagrinska koža".
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.