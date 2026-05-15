Stanje na putevima: Pojačana frekvencija saobraćaja

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intezitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom autoceste.

Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A-1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prelaza Bijača vozila saobraćaju usporeno.

Na autocesti A-1 dionicama: Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača (u oba smjera preko mosta Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 08:30 do 15:30 sati saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.