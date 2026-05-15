Turčalo: Ostavljeni smo na "rubu ruba", Evropa ostala nesnađena

Dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Sead Turčalo govorio je o ostavci Kristijana Šmita (Christiana Schmidta), odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, kao i mogućim posljedicama promjena unutar američke administracije na budućnost Ureda visokog predstavnika i Dejtonskog mirovnog sporazuma.

U razgovoru za Federalnu televiziju upozorio je na slabosti evropske diplomatije, promjene u geopolitičkim odnosima te opasnost od normalizacije secesionističkih politika u Bosni i Hercegovini.

Komentarišući ostavku Šmita na funkciju visokog predstavnika, Turčalo je rekao da je još dolaskom nove američke administracije bilo jasno da postoji želja da Šmit napusti tu poziciju.

- Ono što se već dugo znamo od dolaska nove administracije jeste da je nova američka administracija željela da Kristijan Šmit ode - rekao je Turčalo.

Dodao je da je Šmit određeno vrijeme „štitila“ činjenica da Sjedinjene Američke Države nisu imale jasno rješenje ko bi mogao preuzeti njegovu funkciju, te da su se ranije kao potencijalni kandidati spominjali mađarski i italijanski diplomata.

Govoreći o reakcijama Evropske unije, Turčalo smatra da podrška koju je Brisel davao Šmitu više pokazuje slabost same Evropske unije nego njenu stvarnu političku moć.

- Evropska unija je još jednom kao u mnogo slučajeva pokazala slabost - naveo je.

Dodao je da Evropska unija nije bila spremna ulaziti u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, ni kada je riječ o visokom predstavniku, niti po pitanju južne interkonekcije.

Prema njegovim riječima, evropske institucije ostale su nespremne nakon dolaska nove administracije u Vašingtonu, posebno zbog odnosa prema Evropskoj uniji koji dolaze iz određenih ideoloških krugova američke politike.

- Evropa je ostala nesnađena - ocijenio je Turčalo, podsjećajući da Evropska unija nije izvukla pouke iz prve administracije Donalda Trampa.

Govoreći o poziciji Bosne i Hercegovine u takvim okolnostima, Turčalo je istakao da se država nalazi na margini interesa velikih međunarodnih aktera.

- Mi smo tu naravno na rubu ostavljeni, na nekom rubnom rukavcu margine Evropske unije, ali bukvalno. Rub ruba - izjavio je.

Smatra da je cilj pritisaka na Šmita bio pokazati da se ključna figura međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini može politički ukloniti, ali i otvoriti prostor za imenovanje novog visokog predstavnika bez značajnijeg utjecaja Evropske unije.

Turčalo je upozorio i na dugoročne posljedice politike aktuelne američke administracije, navodeći da je već u kratkom periodu nanesena ozbiljna šteta demokratskim institucijama i transatlantskim odnosima.

- Dovedeno je vjerovanje u politički sistem, dovedeno je u suštini pitanje vjerovanja u demokratiju kao takvu - rekao je.

Posebno problematičnim smatra mogućnost da budući visoki predstavnik bude korišten za, kako kaže, „normalizaciju politike secesionizma“ i dodatno produbljivanje etno-teritorijalnih podjela unutar Bosne i Hercegovine.

Govoreći o domaćim političkim akterima, Turčalo je kritikovao izostanak koordinisane diplomatske strategije prema ključnim evropskim i svjetskim centrima odlučivanja.

- Ne postoji zajednička strategija kako u ovakvim uvjetima postići neku vrstu utjecaja kako Ured u budućnosti ne bi služio za tu vrstu normalizacije - upozorio je.

Na kraju je ocijenio da pojedini signali iz američke administracije otvaraju prostor za reinterpretaciju implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, što bi moglo dovesti i do okončanja uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

- Kada smo čuli taj govor koji naginje u tom pravcu, otvara se upravo prostor da se Dejtonski mirovni sporazum, njegova implementacija reinterpretira kao okončan proces i okončanje i same uloge Ureda visokog predstavnika - zaključio je Turčalo.