Najavljen promatrački let nad Bosnom i Hercegovinom po Ugovoru „Otvoreno nebo“

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine saopćilo je da će od 18. do 22. maja 2026. godine, nad Bosnom i Hercegovinom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru Ugovora „Otvoreno nebo“.

Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH će u suradnji s ministarstvima vanjskih poslova i komunikacija i prometa BiH, te Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizirati promatrački let Savezne Republike Njemačke s predstavnicima Republike Hrvatske, Republike Francuske, Češke Republike i Mađarske, u skladu s odredbama međunarodnog ugovora „Otvoreno nebo“.

Iz Ministarstva napominju građanima da je riječ o najavlјenoj aktivnosti tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, kao i da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem.

Promatrački let će biti obavljen avionom A319OH iz sastava ratnog zrakoplovstva SR Njemačke. Radi se o putničkom avionu Airbus A319, posebno opremljenom senzorima i kamerama za snimanje teritorija po ugovoru „Otvoreno nebo“.

Snimanje teritorija se obavlja senzorima certificiranim u skladu s odredbama Ugovora nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH. Tačno vrijeme realizacije i putanja promatračkog leta će biti usuglašeni tokom zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom „Sarajevo“.

Ugovor “Otvoreno nebo” jedan je od sigurnosnih aranžmana koji zemlјama članicama omogućuje snimanje teritorija zemlјe iznad koje se obavlјa promatrački let u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima.

Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom Ugovoru 2003. godine.

Od tada, u suradnji sa ostalim članicama, aktivno sudjeluje u realizaciji promatračkih letaova, kako iznad teritorija BiH, tako i iznad teritorija ostalih zemalјa članica, navodi se u saopćenju Ministarstva obrane BiH.