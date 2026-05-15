Ustavni sud BiH iznio zabrinjavajuće podatke: Preko 13.000 predmeta neriješeno zbog nedostatka sudija

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Ćeman upozorio je danas da se ta institucija suočava s ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenog sudijskog sastava, navodeći da je broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dostigao 13.625, dok ih je prije nastanka, kako je kazao, sudijskog deficita bilo manje od 3.000.

Na konferenciji za medije, na kojoj su predstavljeni rezultati rada Suda za 2025. godinu, Ćeman je kazao da je tokom prošle godine zaprimljen 5.671 predmet, dok su riješena 2.503, ističući da Sud bez funkcionalnog Velikog vijeća nije u mogućnosti odgovoriti na priliv predmeta u razumnim rokovima.

Prema njegovim riječima, Veliko vijeće je ranije rješavalo više od 99 posto predmeta, ali zbog nedostatka sudija Sud sada odlučuje uglavnom na plenarnim sjednicama, što dodatno usporava rad.

- Poručujem vlasti da izabere nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet i legitimitet Ustavnog suda - poručio je Ćeman, ocijenivši da Sud i u smanjenom sastavu ostaje ustavan, legalan i legitiman.

Naglasio je da kontinuiran priliv apelacija iz cijele Bosne i Hercegovine pokazuje da građani i dalje imaju povjerenje u Ustavni sud, ali da zbog postojećih okolnosti Sud ne može odlučivati u razumnom roku, što, kako je naveo, dovodi i do sve češćih obraćanja građana Evropskom sudu za ljudska prava zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Ne mogu odlučivati

Ćeman je rekao da Sud trenutno ima pripremljenih više od 5.000 nacrta odluka, ali da o njima ne može odlučivati zbog ograničenih resursa i rada isključivo na plenarnim sjednicama.

Posebno je zahvalio međunarodnim sudijama, navodeći da bez njihovog dodatnog angažmana Sud gotovo da bi došao na granicu potpune paralize.

Potpredsjednica Suda Valerija Galić upozorila je da neizvršavanje odluka Ustavnog suda predstavlja pitanje ustavnog poretka, vladavine prava i povjerenja građana u institucije države.

Podsjetila je da odluke Ustavnog suda, prema Ustavu Bosne i Hercegovine, imaju konačan i obavezujući karakter, ali da se godinama suočavaju s problemom neprovođenja, navodeći kao primjere predmete koji su se odnosili na Statut Grada Mostara, Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Izborni zakon BiH.

- Pojedini organi vlasti su nastavili primjenjivati odredbe koje je Ustavni sud prethodno proglasio neustavnim, dok su u apelacionim predmetima evidentirani sistemski problemi u vezi s dužinom trajanja sudskih postupaka, izvršenjem pravosnažnih presuda, starom deviznom štednjom, vojnim stanovima i drugim pitanjima - izjavila je Galić.

Statistika

Ona je navela da je upravo neprovođenje odluka Ustavnog suda dovelo do toga da je i Evropski sud za ljudska prava utvrđivao povrede ljudskih prava u predmetima iz Bosne i Hercegovine.

Govoreći o statistici iz Strasbura, kazala je da je Evropski sud tokom 2023. godine razmatrao 312 stavki iz BiH, od kojih je 306 proglašeno neprihvatljivim ili izbrisano sa spiska, dok je u 2024. godini od 142 predstavke njih 140 odbačeno ili izbrisano.

Prema podacima koje je iznijela, tokom 2025. godine Evropski sud je zaprimio 328 predstavki iz BiH, od kojih je 326 proglašeno neprihvatljivim ili izbrisano sa spiska, dok su donesene dvije presude u kojima je utvrđena povreda prava iz Evropske konvencije.

Specifična institucija

Međunarodna sutkinja Angelika Nusberger ocijenila je da je Ustavni sud BiH specifična i napredna evropska institucija zbog kombiniranog sastava domaćih i međunarodnih sudija i direktne primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Kazala je da međunarodne sudije aktivno učestvuju u radu na svim predmetima i administrativnim pitanjima nakon što je Sud ostao bez punog sastava, što je dodatno usporilo procese zbog potrebe za prevođenjem velikog broja materijala.

- Za posmatrače izvana, uprkos tome što nedostaju dvije sudije, rad nije blokiran. Ustavni sud radi, a njegova sudska praksa relevantna je za čitavu regiju i Evropu - rekla je Nusberger.

Sutkinja Larisa Velić istaknula je značaj transparentnosti rada Ustavnog suda i približavanja institucije javnosti kroz objavljivanje odluka, biltena i stručnih publikacija.

Navela je da Sud kroz svoju praksu odlučuje o najvažnijim društveno-političkim pitanjima, uključujući državnu imovinu, šume, poljoprivredno zemljište, vodne resurse i pitanje nadležnosti različitih nivoa vlasti.

Uloga visokog predstavnika

Govoreći o ulozi visokog predstavnika, Velić je podsjetila da je Ustavni sud još 2000. godine zauzeo stav da nema nadležnost da preispituje ovlaštenja visokog predstavnika, ali da može ocjenjivati ustavnost zakona koje visoki predstavnik donese.

Govoreći o sastavu Ustavnog suda, Mirsad Ćeman je naglasio da se sudije ne biraju kao predstavnici naroda, nego prema teritorijalnom principu definiranom Ustavom Bosne i Hercegovine.

- Ustavne sudije se ne biraju kao predstavnici, niti kao pripadnici bilo kojeg naroda, nego se biraju dva iz Republike Srpske i četiri iz Federacije Bosne i Hercegovine - rekao je Ćeman.

Dodao je da Ustav i pravila Suda ne zahtijevaju etnički sastav pri donošenju odluka, već samo postojanje potrebne većine, ističući da glas svakog sudije jednako vrijedi, bez obzira na to da li je riječ o domaćem ili međunarodnom sudiji

Državna imovina

Sutkinja Velić je, govoreći o državnoj imovini, podsjetila da je Ustavni sud i ranije zauzeo stav da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine treba donijeti zakon o državnoj imovini, te da je privremenom zabranom raspolaganja državnom imovinom definirano šta se smatra državnom imovinom.

Prema njenim riječima, državnu imovinu čini nepokretna imovina koja je Bosni i Hercegovini pripala na osnovu sukcesije bivše SFRJ, kao i imovina kojom je raspolagala nekadašnja Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, uključujući šume, rijeke, poljoprivredno zemljište i vode.

Velić je upozorila da neusvajanje zakona o državnoj imovini i dalje predstavlja ozbiljan problem, posebno u kontekstu implementacije Zakona o južnoj interkonekciji, dodajući da očekuje nove predmete pred Ustavnim sudom u vezi s tim pitanjem.

Naglasila je i da eventualna prenamjena zemljišta kroz prostorne planove ili proširenje građevinskih zona ne znači automatsku promjenu titulara vlasništva.

Podsjetila je da je prema ranijem Zakonu o građevinskom zemljištu općina postajala nosilac prava raspolaganja nakon prenamjene zemljišta, ali da takvo rješenje više nije moguće od 2003. godine.

Na konferenciji je predstavljen i "Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025”, kao i pregled rada i funkcioniranja Suda u sadašnjim okolnostima.