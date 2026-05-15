Nakon što nije uspjelo s "klima majstorima": Konaković najavio da BiH uskoro angažuje novu lobističku kuću u Americi

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je, govoreći za podcast Bljesak, kazao da ima namjeru ponovo putovati u Sjedinjene Države, kao i da će BiH angažovati novu lobističku kuću u SAD.

”Mi smo te lobističke aktivnosti Dodikove dosta dobro iskontrolisali, tako da kažem, a imali smo u jednom periodu i sada ponovo angažujemo novu lobističku kuću, koji su, uz posredovanje Bosanaca i Hercegovaca, uradili jedan zanimljiv dio posla u pripremi za naša djelovanja”, kazao je Konaković.

Na pitanje o iznosima, koji dobivaju lobističke kuće, Konaković je kazao da se radi o “ozbiljnim iznosima”.

”To je jedna lobistička kuća, koju je odmah nakon što smo mi s njome završili, Dodik angažovao i time potvrdio da smo uradili jedan posao. S tim što on ima više različitih”, kazao je.

Konaković je kazao da Dodik ima vrlo jaku izraelsku lobističku liniju u SAD-u.

Konaković se prvi put nije proslavio

Nakon što je potpisao ugovor o lobiranju sa američkom firmom, Konaković je u oktorbu 2025. pozvan u Tužilaštvo BiH gdje je saslušan na tu temu.

"U Tužilaštvu BiH u radu su predmeti u kojima je obuhvaćen i Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH. U jednom od predmeta navedeni je saslušan u svojstvu svjedoka. Više informacija ili detalja ne možemo davati," kazali su tada u Tužilaštvu.

Konaković je kasnije u medijima kazao da se šalio da je angažovao lobiste preko Ministarstva i da je lično potpisao ugovor.

”Pozvali su me u Tužilaštvo BiH prije mjesec dana u svojsvtu svjedoka. Nisam znao o kojem predmetu je riječ. Kada sam došao korektna je bila tužiteljica i njena istražiteljica. Kažu mi, je li ovo Vaša izjava na klixu kada sam rekao da je Kajganić (glavni državni tužilac op.a.) otvorio istragu protiv mene lično zato što sam se šalio na Vijeću ministara BiH da lobiranje u Americi ide preko Ministarstva vanjskih poslova BiH, da sam ja lično potpisao taj ugovor. To je nemoguće jer nemam tu poziciju. Bilo bi nezakonito da jesam“, rekao je Konaković u subotu navečer.

Portal Istraga je objavio tekst ugovora, koji je potpisalo Ministarstvo vanjskih poslova sa američkim biznismenima bh. porijekla.

“Almas Šehić i njegov prijatelj Mirza Pilaković našli su se, kako saznajemo, u problemima kada su na njihove račune izvršene uplate za ‘lobiranje’. Taj novac su, prema informacijama Istrage, prikupili poduzetnici iz BiH. No, problem predstavlja činjenica da je ugovarač posla bilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH te da je u ugovoru navedeno da ‘lobiranje’ za Bosnu i Hercegovinu obavljati bez naknade. Stoga nikome u bankarskom sektoru nije bilo jasno na osnovu čega su poduzetnici uplatili novac za lobiranje, ako oni nisu potpisali takav ugovor. I tako je, ukratko, propao posao stoljeća ministra Elmedina Konakovića”, pisao je portal Istaga.