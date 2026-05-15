Medvjed s dva mladunčeta primijećen kod Hadžića, izdate upute za građane koji žive u blizini

Služba civilne zaštite Općine Hadžići saopćila je da je prije dva dana na području naselja Gradac uočen mrki medvjed s dva mladunčeta.

Životinja je primijećena u blizini magistralnog puta M-17, zbog čega su nadležne službe izdale upozorenje i upute građanima koji žive u tom području.

Preventivne aktivnosti

Odmah nakon dojave o pojavi medvjeda, nadležne službe su, u saradnji sa Lovačkim društvom "Bjelašnica" Hadžići, poduzele preventivne aktivnosti s ciljem zaštite stanovništva i praćenja kretanja životinje.

Lovačko društvo "Bjelašnica" Hadžići postavilo je i znakove upozorenja na lokacijama gdje je životinja viđena, kako bi se povećala sigurnost i informisanost građana. O slučaju su obaviješteni nadležni organi, kao i stručni savjet te interventni tim za postupanje u situacijama pojave zaštićenih divljih životinja.

Istaknuto je da je mrki medvjed autohtona divlja vrsta čije očuvanje ima važnu ulogu u održavanju biološke raznolikosti. U skladu sa evropskim propisima, zabranjeno je smanjenje populacije divljih vrsta, uništavanje njihovih staništa ili narušavanje životnih uslova, te su one zaštićene Zakonom o zaštiti prirode.

Također se navodi da je ova vrsta uvrštena na crvene liste ugroženih divljih vrsta i podvrsta životinja, biljaka i gljiva Federacije Bosne i Hercegovine, a prema Zakonu o lovstvu medvjed ima status zaštićene divljači.

Preporuke građanima

Građanima je upućen apel na pojačan oprez, posebno u večernjim i ranim jutarnjim satima, uz nekoliko preporuka:

- izbjegavati kretanje u područjima gdje je životinja viđena;

- ne ostavljati djecu bez nadzora odraslih osoba;

- ne ostavljati hranu i organski otpad na otvorenom prostoru;

- ne prilaziti životinji, ne fotografisati je i ne uznemiravati je;

- pojačati nadzor nad domaćim životinjama.

U slučaju ponovnog uočavanja medvjeda, građani su obavezni odmah obavijestiti Policijsku stanicu Hadžići, Službu civilne zaštite Općine Hadžići ili nadležno lovačko društvo.