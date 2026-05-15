Rješenje Vrhovnog suda FBiH otkriva: Šefica kabineta Nermina Nikšića kršila mjere zabrane, u njenom laptopu pronađeni brojni dokazi kriminala

Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organizovani i međunarodni kriminal djelimično je usvojio prijedlog POSKOK-a da se produže mjere zabrane Vahidinu Munjiću, Muhamedu Ohranoviću, Arijani Huseinović-Ajanović i Ervinu Mušinoviću koji su osumnjičeni u predmetu “Spengavanje” za zloupotrebu službenog položaja. Sud je utvrdio da je Huseinović-Ajanović kršila prethodne mjere zabrane, piše Istraga.ba.

Pronađeni dokazi

Sud je zaključio da je iz prijedloga za produženje mjera zabrane vidljivo da je pred tužilaštvom u toku vještačenje više laptopa koje je koristila osumnjičena Huseinović-Ajanović, kao i svjedoci, te da su kod osumnjičene pronađeni materijalni dokazi u originalu vezani za krivični postupak.

Jedan od svjedoka u predmetu Sanela Čičič, uposlenik Uredu premijera FBiH Nermina Nikšića, je izjavila da se sjeća da je nekad nakon što su od strane Suda izrečene mjere zabrane za Huseinović Ajanović, nju pozvala Melina Špilja, inače prijateljica Huseinović Ajanović, i tom prilikom joj rekla da je Huseinović Ajanović zamolila da ona pregleda interne akte Ureda premijera FBiH u pripremi za nadolazeću reviziju, a zbog činjenice da ovaj svjedok posjeduje Certifikat internog revizora za javni sektor, a ista je odgovorila Špilji da će pristati pod uslovom da je premijer ovlasti za specifične određene radnje. Špilja joj je tada rekla da pripremi Ovlaštenje premijera na potpis, što je ona i učinila, međutim to Ovlaštenje nikada nije potpisano od strane premijera.

Opravdanost trajanja mjera zabrane

Utvrđeno je da i dalje postoje okolnosti koje ukazuju na opravdanost trajanja mjera zabrane.

Osumnjičenoj Huseinović-Ajanović, bivšoj šefici kabineta premijera FBiH Nermina Nikšića, zabranjuje se preduzimanje određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti i zabrana obavljanja bilo koje službene funkcije u okviru Vlade FBiH.

Osumnjičenom Mušinoviću, bivšem direktoru Policijske akademije FMUP-a produžena je zabrana preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti, i zabrana obavljanja bilo koje službene funkcije u okviru Federalne uprave policije i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova FBiH.

Osumnjičenim Munjiću, bivšem direktoru Federalne uprave policije (FUP), Ohranoviću, bivšem inspektoru FUP-a i Mušinoviću produžena je mjera zabrane posjećivanja i približavanja službenim prostorijama FUP-a i FMUP-a, a Huseinović-Ajanović službenim prostorijama Vlade FBiH.

Svim osumnjičenim produžene su mjere zabrane međusobnog sastajanja i sastajanja sa osumnjičenom Mirelom Bubalo, kao i drugim licima, Nerminom Nikšićem, Refikom Begićem, Ramom Isakom, Aminom Imamović, Almedinom Šaćerovićem, Almom Čengić, Seadom Šarićem, Alminom Hopovcem i Safetom Trakićem.