RATNI ZLOČINI

Hrvatska i Srbija nisu spremne za saradnju: Bijeg od kazne preko granice

Pravosuđu nedostupno 114 optuženih za ratne zločine i 301 osumnjičeni

Od kraja rata otkrivaju se masovne grobnice, Pilica 1996.. AP

Piše: Alen Bajramovic

prije 19 minuta

Rješavanje predmeta ratnih zločina je još jedan od najvećih izazova pravosuđa Bosne i Hercegovine. Najveći problem je nedostupnost osumnjičenih i optuženih, a saradnja sa susjednim državama na tom planu je i dalje nezadovoljavajuća, ocjenilo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH.

Upravo se u Srbiji i Hrvatskoj nalazi najveći broj bjegunaca optuženih, ali i osuđenih za ratne zločine u BiH. Došlo je do zastoja u saradnji s Hrvatskom i Srbijom na ovom pitanju, zaključio je nadzorni organ za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Zatražena pomoć

Vijeću ministara BiH je upućen poziv da poduzme mjere kako bi se unaprijedila saradnja sa susjednim zemljama, da bi pravsuđe moglo privesti pravdi sve počinioce ratnih zločina.

Član Predsjedništva VSTV-a BiH i predsjedavajući Nadzornog organa sudija Sedin Idrizović, početkom mjeseca razgovarao je s glavnim tužiocem Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Seržom Bramercom (Serge Brammertz), naglasivši nužnost intenziviranja saradnje s vlastima i pravosudnim institucijama susjednih, ali i drugih država.

Iz VSTV-a podsjećaju da su osnovni akti za pitanje regionalne saradnje Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Evropska konvencija o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima s dodatnim protokolima. S njima su usklađeni i protokoli zaključeni između Tužilaštva BiH i Tužilaštva za ratne zločine Srbije, te Državnog odvjetništva Hrvatske o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.

- Odsustvo spremnosti nadležnih tijela susjednih država za pružanje međunarodne pravne pomoći otežava okončanje predmeta u kojima se osumnjičeni i optuženi nalaze u susjednim državama – navode u odgovorima iz VSTV-a BiH.

U Srbiju se često bježi preko Šepka. Screenshot

Pravda na čekanju

Pred tužilaštvima u BiH su 222 neriješena predmeta ratnih zločina u kojima je poznat osumnjičeni, dok su 123 suđenja još u toku. Prema podacima VSTV-a, od 2014. do kraja marta ove godine tužilaštva u BiH riješila su 2.731 predmet ratnih zločina, od čega je 2.017 predmeta riješeno tužilačkom odlukom.

- U 122 predmeta je nedostupan 301 osumnjičeni, a najveći broj njih je u Hrvatskoj (109) i Srbiji (106). Uz to, 114 optuženih (42 lica u Hrvatskoj i 47 lica u Srbiji) u 103 predmeta je također nedostupno bh. pravosuđu – navode iz VSTV-a BiH.

Produženje roka

Iz ovih razloga je rok za implementaciju Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina produžen do 2028. godine. Sudovi i tužilaštva u BiH su opterećeni značajnim brojem predmeta koji su nerješivi usljed nedostupnosti osumnjičenih i optuženih.

