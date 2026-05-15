Hrvatska i Srbija nisu spremne za saradnju: Bijeg od kazne preko granice

Rješavanje predmeta ratnih zločina je još jedan od najvećih izazova pravosuđa Bosne i Hercegovine. Najveći problem je nedostupnost osumnjičenih i optuženih, a saradnja sa susjednim državama na tom planu je i dalje nezadovoljavajuća, ocjenilo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH.

Upravo se u Srbiji i Hrvatskoj nalazi najveći broj bjegunaca optuženih, ali i osuđenih za ratne zločine u BiH. Došlo je do zastoja u saradnji s Hrvatskom i Srbijom na ovom pitanju, zaključio je nadzorni organ za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Zatražena pomoć

Vijeću ministara BiH je upućen poziv da poduzme mjere kako bi se unaprijedila saradnja sa susjednim zemljama, da bi pravsuđe moglo privesti pravdi sve počinioce ratnih zločina.

Član Predsjedništva VSTV-a BiH i predsjedavajući Nadzornog organa sudija Sedin Idrizović, početkom mjeseca razgovarao je s glavnim tužiocem Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Seržom Bramercom (Serge Brammertz), naglasivši nužnost intenziviranja saradnje s vlastima i pravosudnim institucijama susjednih, ali i drugih država.

Iz VSTV-a podsjećaju da su osnovni akti za pitanje regionalne saradnje Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Evropska konvencija o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima s dodatnim protokolima. S njima su usklađeni i protokoli zaključeni između Tužilaštva BiH i Tužilaštva za ratne zločine Srbije, te Državnog odvjetništva Hrvatske o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.

- Odsustvo spremnosti nadležnih tijela susjednih država za pružanje međunarodne pravne pomoći otežava okončanje predmeta u kojima se osumnjičeni i optuženi nalaze u susjednim državama – navode u odgovorima iz VSTV-a BiH.